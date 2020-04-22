مصر ترسل مساعدات طبية للولايات المتحدة الأمريكية

أعلنت مصر، إرسالها بعض المساعدات الطبية للولايات المتحدة الأمريكية بهدف إعانتها في مواجهة الفيروس الصيني المتفشي حول العالم، حسبما أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية.

وأضاف المتحدث عبر صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك”: “السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بإرسال مساعدات طبية إلى الولايات المتحدة الأمريكية”.

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وشمل مقطع الفيديو الذي نشره المتحدث باسم الرئاسة المصرية، تحميل طائرة عسكرية مصرية بالمساعدات الطبية ويوضح المتحدث في ذلك المقطع، أن القوات المسلحة المصرية هي الجهة التي قامت بإرسال تلك المساعدات.

وجاءت تلك المساعدات لإعانة واشنطن في مواجهة تفشي الفيروس الصيني المستجد المنتشر حول العالم، وشملت معدات طبية وبدل واقية، حسبما أعلن المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية.

وكانت صحيفة واشنطن بوست، قالت إن الحكومة المصرية أرسلت مساعدات طبية للولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب أنه من المتوقع أن تهبط الطائرة العسكرية المصرية من طراز سي 130 المحملة بالإمدادات الطبية في مطار دالاس الدولي أمس، لمساعدة الولايات المتحدة في مكافحة الوباء الصيني المستجد.

وقالت الصحيفة، نقلا عن مايك إيفانز الصحفي والكاتب الأمريكي من ضمن مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بينما يخص شؤون الشرق الأوسط أن هدية مصر تشمل أدوية تخدير ومضادات حيوية وأكياس لحمل الجثث وأقنعة واختبارات طبية لفحص المصابين بالفيروس الصيني المستجد، موضحا أن المساعدات المصرية مبادرة تهدف لإظهار الدعم للرئيس الأمريكي والتحالف الأمريكي المصري، إضافة إلى أن مصر تظهر امتنانها على الدعم الذي حصلت عليه منذ انتخاب ترامب رئيسا للولايات المتحدة.

وحسبما ذكرت “واشنطن بوست” جاءت الهدية المصرية بعد أيام قليلة من تلقي مصر 4 أطنان من إمدادات الحماية الطبية من الصين لمساعدتها في محاربة الوباء الصيني المستجد.

وأوضح لياو ليكيانغوهو السفير الصيني في القاهرة أن المساعدة الصينية كانت الشحنة الأولى من سلسلة إمدادات سوف تقدمها الصين لمصر، وتبعتها إرسال طائرة محملة بالمساعدات الطبية لإيطاليا، وتبعتها الولايات المتحدة الأمريكية.