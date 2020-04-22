غدًا.. إقلاع 9 رحلات جوية لمختلف دول العالم لإعادة المصريين العالقين

أعلنت شركة مصر للطيران، انطلاق 7 رحلات استثنائيه إلى واشنطن وجوانزو والبحرين وبومباي وكازابلانكا وأمستردام وموسكو، غدا الخميس، إلى جانب إرسال شركة “إير كايرو” رحلتين إلى فرانكفورت وجزر المالديف، بهدف إعادة وإجلاء الرعايا المصريين العالقين هناك إثر تعليق رحلات الطيران للمطارات المصرية بسبب الإجراءات الاحترازية التي فرضتها مصر لمنع انتشار الوباء العالمي وإغلاق الحدود، جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بشأن إعادة المصريين العالقين من الخارج.

وأكدت مصادر مطلعة في وزارة الطيران المدني، أن رحلات مصر للطيران و”إير كايرو” سوف تنطلق من مطار القاهرة الدولي، متجهة إلى الدول الـ9 لإجلاء المصريين العالقين هناك ونقلهم إلى مطار مرسى علم الدولي، في المدينة المخصصة لعزل المصريين العائدين من الخارج، لمدة 14 يومًا، وذلك وفقًا لتوصيات وزارة الصحة المصرية بهدف التأكد من خلوهم من عدوى الفيروس التاجي.

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وكانت وزارة الطيران المدني، بدأت أمس، إطلاق تسيير رحلات استثنائية على أن يستمر ذلك الإجراء حتى نهاية أبريل الجاري، وتشمل حوالي 22 رحلة طيران بهدف إعادة المصريين العالقين في الخارج، جاء ذلك بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية والسياحة المصريتين، في ظل استمرار تعليق حركة الطيران للمطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب تفشي الفيروس الصيني حول العالم.