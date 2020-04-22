وزير التموين يحدد عمل المخابز البلدية في شهر رمضان

قرر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تحديد عمل المخابز البلدية من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 5 مساء على أن يكون ذلك خلال شهر رمضان المعظم، إلى جانب السماح للمخابز المستثناه بالعمل وحتى الساعة 9 مساء، على أن تقوم كل مديرية بتنظيم مواعيد عمل المخابز طبقا لظروف كل منطقة بما يضمن توافر الخبز البلدي طوال اليوم ، جاء ذلك ضمن خطة التيسير على المواطنين في الحصول على احتياجاتهم من الخبز بكل سهولة ويسر، إلى جانب ذلك نص القرار بالتوجيه بالتأكد من استلام المخابز للدقيق التمويني، والتاكد من مطابقة الخبز المنتج بهذه المخابز للمواصفات والأوزان، والأسعار المقررة.

وتضمن القرار تكثيف الرقابة والمتابعة من كافة الجهات الرقابية التابعة للمديرية بشأن توافر وجودة كافة السلع الغذائية بالأسعار المناسبة خاصة المهمة والضرورية منها في الأسواق، وفروع الجملة والمجمعات الاستهلاكية والتجار التموينيين ومشروع جمعيتي، ومتابعة منافذ أهلال رمضان، وتوفير السلع بالجودة المطلوبة وبأسعار تنافسة وبأقل من مثيلاتها في السوق المحلي، ومتابعة وفرة المعروض من السلع الغذائية بفروع شركتي الجملة (العامة، المصرية) وكذا المجمعات الاستهلاكية، وكافة المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

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وشدد المصيلحي، في بيان عنه، اليوم على ضرورة متابعة توافر وصرف السلع التموينية من خلال شركتي الجملة والبدالين التموينيين وصرفها للمواطنين بموجب البطاقات التموينية والرقابة، والمتابعة المستمرة بشأن توافر اسطوانات البوتاجاز، والمواد البترولية بكافة أنوعها بمحطات الخدمة.

وشمل القرار على استمرار عمل غرفة عمليات متابعة توريد القمح المحلية موسم 2020، على أن تبدأ أعمال لجان الفرز والاستلام خلال شهر رمضان المعظم من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 4 بعد الظهر، إلى جانب تشكيل غرفة عمليات رئيسية في ديوان عام المديرية، وأخرى فرعية بالإدارات التموينية لمتابعة استقرار الحالة التموينية، ولتلقي شكاوى المواطنين، وفحصها، واتخاذ اللازم لإزالة أسبابها.

ومن المقرر أن يتم إخطار قطاع الرقابة والتوزيع بشأن تقرير يومي عن الحالة التموينية خلال شهر رمضان المبارك يوميًا من كافة المديريات على مستوى الجمهورية.

وكانت وزارة التموين، أعلنت عن انتظام صرف مقررات تموين شهر أبريل من خلال المنافذ والممثلة في بقالين التموين وفروع المجمعات الاستهلاكية، إضافة إلى منافذ مشروع جمعيتى، وسيتم صرف السلع للمواطنين طوال أيام الشهر وذلك اعتباراً من الساعة 7 صباحاً حتى 7 مساءً، مشددة على أن كافة السلع التموينية والأساسية متاحة ومتوفرة وتوجد احتياطات آمنة وأرصدة كافية من السلع لعدة شهور، وتشمل الزيت، السكر، الأرز، المكرونة، البقوليات، والشاي وغيرها من السلع التي تصرف بشكل شهري على البطاقات التموينية لأكثر من 64 مليون مستفيد من منظومة التموين.