السيسي يوجه رسالة للراغبين في العمل: “توجهوا للعاصمة الإدارية ورشيد والعلمين محتاجين أيدي”

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الحكومة حريصة جدا على توفير كافة وسائل الأمان في كل مواقع العمل وتوفير التأمين اللازم للعمالة، موجها رسالة للعمال: “حريصون على أن نوفر في كل مواقع العمل المختلفة التأمين اللازم وسوف نؤمن أكثر بالتنسيق مع وزارة الصحة والشركات ووزارة الدفاع حتى نستطيع أن نكمل المشوار”.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح نفق الشهيد أحمد حمدي 2: “أي مواطن يريد أن يعمل.. من فضلك توجه للعاصمة الإدارية الجديدة.. توجه إلى رشيد، توجه إلى المنصورة الجديدة، توجه إلى العلمين.. فيه شغل كويس”.

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واستكمل حديثه بتوجيه سؤال إلى اللواء إيهاب الفأر رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة: “انت متأخر ليه في شرق القاهرة؟”، ليجيب الفار: “نسعى للانتهاء في أقرب فرصة.. وبنفذ الكوبري حاليًا في زمن قياسي تقريبا شهرين، دا يدخلنا موسوعة جينيس”.

وأضاف: “نفك الاشتباكات المرورية ودي كانت صعبة جدًا والسكان في مصر الجديدة يحسوا باللي حصل في الأزمة المرورية، ونفذنا المرحلة الأولى كان فيها 6 كباري والمرحلة الثانية 8 كباري ودي أصعب مرحلة، والموضوع صعب جدًا خاصة وأن هناك حجم اشتباكات مرافق غير طبيعي، في خطوط مياه وصرف ومرافق غير معلومة علشان نفذ كوبري بالتوقيت ده فضل كبير من ربنا وبعد العيد بأسبوع سيكون تم الانتهاء من الـ 8 كباري”.​