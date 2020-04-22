“نحذر مرضى الأمراض التنفسية”.. “البيئة” تعلن تفاصيل العاصفة الترابية

أعلنت وزارة البيئة، تفاصيل قدوم عاصفة ترابية على خلفية نشاط الرياح الغربية والجنوبية الغربية، ما سوف يتسبب في ظهور الأتربة على عدد من المحافظات، جاء ذلك استنادا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية وتقارير منظومة الإنذار المبكر ‏التابعة لوزارة البيئة.

وأوضحت الوزارة، في بيان عنها، أنه من المتوقع ظهور نشاط للرياح الغربية والجنوبية الغربية، ما تسبب في إثارة الرمال والأتربة التي تبدأ من غرب الجمهورية وحتى المناطق الداخلية للجمهورية اليوم، ما سوف يؤثر سلبًا على جودة الهواء بسبب الأتربة العالقة والرمال المثارة على فترات ‏خلال هذا اليوم.

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وأضاف أن الوزارة تنصح المواطنين كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض ‏الصدرية والتنفسية بتجنب التواجد فى الأماكن المكشوفة، موضحا أن غرفة ‏العمليات المركزية سوف تتلقى على مدار الساعة أى شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة ‏بأي مصدر من مصادر تلوث الهواء، من خلال التواصل مع الخط الساخن للشكاوى ‏‏19808 أو التواصل عبر الواتس اب على رقم 01222693333‏”.