السيسي: أنفقنا 600 مليار على تنمية سيناء لأنها أمن قومي.. ونتمنى من الإعلام التحدث بعلم

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه جرى تنفيذ 40 كوبريا في منطقة شرق القاهرة، إلى جانب كباري أخرى نفذت في منطقة غرب القاهرة، وأيضا في وسط القاهرة فى منطقة عين الصيرة، والمتحف المصري، مضيفا أن متوسط سعر الكبري حوالي 300 مليون جنيه ما يعني التكلفة حوالي 12 مليار و400 مليون ما يصل إلى نحو 16 مليار.

وأضاف الرئيس خلال حضوره خروج ماكينة حفر نفق الشهيد أحمد حمدي 2: “إحنا مش بنعمل كوبري بس.. إحنا بنعمل كوبري ومحور يعني ماشيين بمعدلات فيها كرم ربنا كتير عملنا الكلام بأموال هائلة”.

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وأوضح الرئيس، أنه تم إنشاء بيوت بدوية في سيناء بلغت قيمتها حوالي 6 مليارات جنيه، موضحا أن تلك البيوت البدوية أقيمت على 5 فدان، متابعا: “لما تبص على عدد المستفيدين هنلاقي كل أسرة 3 ملايين جنيه، قولولي مين يعمل كدا، هناخد كام.. نص المبلغ دا “.

وتابع: “ليه بقول دا لينا كلنا عشان نعرف حجم التنمية الحقيقية في سيناء اللي محتاجة أرقام هائلة لو أنت عايز تسكن ناس وتديلهم بيت يليق في إطار مكافحة الإرهاب.. أنا كنت أتمنى من الإعلام وكل اللي هاجم وقالوا دا شغل.. يطلع على البيانات دي متاحة وعلى موقع الرئاسة.. كل كلمة موجودة على الموقع واللي عايز يخش ويتكلم ونعمل سياق اقتصادي وتقولوا للناس، اللي عايز يتكلم على سيناء إحنا بنعرض اللي عملناه.. لو عندك زيادة وتقدر تقولي الموارد هتجيبها منين هبقى سعيد وأسمع منك واستفيد.. عايزين دايما نتكلم بموضوعية وعلم واللي بنعمله دا بفضل الله لا كان هيتعمل ولا يتعمل في مدة صغيرة بالشكل ده.. بنقول دي خطوة من ألف خطوة”.

وأضاف السييس، أنفقنا 600 مليار في تطوير سيناء، ولا بد أن نوضح النقاش الدائر عن مقال الذي تكلم عن سيناء.. وكل ما قيل مقدر وكنت أتمنى إن اللي عايز يرد على أي حاجة يكون على علم ودراية بماذا فعلنا في سيناء.. صرفنا أرقام هائلة.. سيناء 6 % من مساحة مصر، هل في حَد مع كل احترامي لرجال الأعمال عمل طريق زي طريق شرم الشيخ أو طريق طابا، ولا أنفاق السويس اللي بتتكلف مليارات، حتى لو اتعمل محطة رسوم مش هتجيب تكلفة الصيانة”.

وتابع السيسي: “إحنا بنعمر سيناء.. مين اللي يدفع 600 مليار جنيه عشان يعمل بنية أساسية والعوائد أمن قومي لينا والأمن القومي لا يقدر بمال.. وبفضل الله منتبهين أوي.. أنا بتمنى إن رجال الأعمال يبقوا موجودين في مشروعات للزراعة والثروة السمكية، ومصانع للرخام، ومش باقول اعمل مشروع لأ، باقول تعالى شارك في إدارة المشروع والعوائد اللي جاية منه كمان”.