الرئيس السيسي يؤكد إنفاق الدولة 600 مليار جنيه من أجل تطوير سيناء

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رئيس جمهورية مصر العربية

أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية أن الدولة المصرية قد أنفقت مبلغ 600 مليار جنيه خلال الفترة الماضية من أجل تطوير منطقة سيناء بالكامل، بالرغم من أن عوائد هذه الأموال سوف تتمثل في تحقيق الأمن القومي للوطن فقط لا غير.

وأوضح الرئيس السيسي خلال تصريحاته اليوم الأربعاء على هامش حضوره خروج ماكينة حفر نفق الشهيد أحمد حمدي 2، أن الحكومة المصرية سوف تنتهي من عملية تطوير سيناء تماماً مع نهاية العام الحالي 2020.

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وأشار أيضاً إلى أنه يتمنى أن ينضم رجال الأعمال من أجل مشاركة الدولة المصرية في بناء وتعمير سيناء، مشدداً في الوقت ذاته على انتباه الحكومة المصرية إلى المسؤوليات الملقاة على عاتقها.

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