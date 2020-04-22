الرئيس السيسي يرد على شكوى العمل بكوبري العروبة في ساعات الليل

حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على الرد على الشكوى التي تلقاها مؤخراً، وذلك بخصوص استمرار العمل في كوبري العروبة على مدار ساعات الليل مما سبب الإزعاج نوعاً ما للمواطنين في هذه المنطقة.

وأكد الرئيس السيسي خلال تصريحات له اليوم الأربعاء على هامش حضوره خروج ماكينة حفر نفق الشهيد أحمد حمدي 2، أنه يشعر بنفس الإزعاج الذي يشعر به المواطنين على مدار 24 ساعة يومياً، ولكن الدولة المصرية لن تتوقف أبداً عن التشييد والإنشاء.

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وأشار أيضاً إلى أن عملية إنشاء الكباري تكلف الدولة المصرية الكثير من الأموال الطائلة، لذا يجب الانتهاء من عمليات الإنشاء المختلفة في الوقت المحدد لها مثلما كان الحال تماماً في جميع العمليات التي تمت في المرحلة الماضية.

وشدد الرئيس السيسي في حديثه على أن الحكومة المصرية كانت حريصة جداً على توفير التأمين اللازم لكافة العمال المشاركين في إنشاء الكباري، من خلال التنسيق دائماً مع وزارة الصحة والسكان إضافة إلى وزارة الدفاع والإنتاج الحربي.

وأضاف أيضاً أنه توجد فرص عمل كثيرة في مجال المعمار والإنشاء في العاصمة الإدارية الجديدة إضافة إلى العلمين وأيضاً رشيد، وذلك بالنسبة إلى العمالة التي تعاني من البطالة أو تبحث عن وظائف في الوقت الحالي.

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