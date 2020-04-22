تعرف على الشروط اللازمة لقبول دفعة جديدة في القوات المسلحة في يوليو المقبل

قام الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي بالتصديق اليوم الأربعاء على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين من شباب مصر من أجل تأدية الخدمة العسكرية خلال شهر يوليو المقبل من العام الحالي 2020.

وإليكم الآن جميع الشروط اللازمة من أجل قبول دفعة جديدة من المجندين من شباب مصر في القوات المسلحة مرحلة يوليو 2020:

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بالنسبة إلى المؤهلات العليا / مواليد 1 يوليو حتى 31 ديسمبر من كافة السنوات حتى عامة 1999 من خريجي جميع المعاهد العليا والجامعات الحكومية والخاصة، بشرط أن يكونوا حاصلين على المؤهل الدراسي الذي تم اعتماد نتيجة بداية من أغسطس 2019 حتى يناير 2020.

جميع خريجي كليات الطب البشري والعلاج الطبيعي والأسنان والطب البيطري والتمريض الذين أنهوا سنة الامتياز أو مدة التدريب من مواليد عام 2000 بداية من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر.

خريجي العام الدراسي 2018 / 2019 إضافة إلى المتخلفين عن التجنيد من سنوات سابقة، ومن المقرر استقبالهم في جميع مكاتب التجنيد والتعبئة بداية من يوم 16 مايو 2020، على أن يتم إجراء الفحص الطبي عليهم بداية من يوم 31 مايو حتى يوم 16 يونيو 2020.

بالنسبة إلى المؤهلات فوق المتوسطة / مواليد 1 يوليو حتى 31 ديسمبر من جميع السنوات حتى عام 1999، إضافة إلى الحاصلين على المؤهل الدراسي بداية من أغسطس 2019 حتى نهاية يناير 2020، وأيضاً مواليد 1 يوليو حتى 31 ديسمبر عام 2000.

الحاصلون على المؤهل الدراسي منذ بداية فبراير 2019 حتى نهاية يناير 2020، إضافة إلى المتخلفين عن التجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم في جميع مكاتب التجنيد والتعبئة بداية من يوم 1 يونيو 2020، بينما سوف يتم إجراء الكشف الطبي عليهم بداية من يوم 17 يونيو حتى يوم 20 يونيو 2020.

بالنسبة إلى المؤهلات المتوسطة / مواليد أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر من عام 2000 الحاصلين على مؤهل متوسط، إضافة إلى مواليد نفس الأشهر من جميع السنوات حتى عام 1999، إضافة إلى المتخلفين عن التجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم في جميع مكاتب التجنيد والتعبئة بداية من يوم 28 أبريل 2020، بينما سوف يتم إجراء الكشف الطبي عليهم بداية من يوم 3 مايو حتى يوم 30 مايو 2020.

بالنسبة إلى غير ذوي المؤهلات / مواليد أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر من عام 2000، إضافة إلى المتخلفين عن التجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم في جميع مكاتب التجنيد والتعبئة بداية من يوم 10 يونيو 2020، بينما سوف يتم إجراء الكشف الطبي عليهم بداية من يوم 21 يونيو حتى يوم 5 يوليو 2020.

والآن سوف نستعرض لكم كافة المستندات المطلوبة للدفعة الجديدة من المجندين مرحلة يوليو 2020:

بطاقة الرقم القومي أصل وصورة. بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية “6 جند”. أصل شهادة الميلاد. صحيفة الحالة الجنائية من القسم الذي يتبع له المتقدم. فيش البصمات “1 جند” من مندوب التجنيد في القسم الذي يتبع له المتقدم. فصيلة الدم. أصل المؤهل الدراسي لكافة المؤهلات، إضافة إلى شهادة الامتياز أو التدريب لخريجي كليات الطب. وثيقة الزواج بالنسبة إلى المتزوجين. رخصة القيادة لمن حصل عليها. خطاب الفصل بالنسبة إلى الطلبة المفصولين من الدراسة مع تحديد تاريخ الفصل والسبب ورائه. قرار التعيين بالنسبة إلى المعيدين أو الأطباء أو المدرسين.

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