عاجل .. غداً 23 أبريل المتمم لشهر شعبان والجمعة أول أيام شهر رمضان

أعلن الدكتور شوقي علام مفتي جمهورية مصر العربية بصفة رسمية اليوم الأربعاء عن موعد انطلاقة شهر رمضان الكريم المقبل، وذلك بعد استطلاع رؤية هلال شهر رمضان الكريم للعام الحالي 2020.

وأكد الدكتور شوقي علام أن يوم غداً الخميس الموافق 23 أبريل 2020 سوف يكون هو المتمم لشهر شعبان لعدم ظهور الهلال، على أن يكون يوم الجمعة الموافق 24 أبريل 2020 هو أول أيام شهر رمضان الفضيل.

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وحرص أيضاً على تقديم التهنئة إلى الرئيس السيسي إضافة إلى كافة أبناء الشعب المصري والأمة الإسلامية بأكملها، كما تمنى أيضاً أن تعود هذه الأيام على الجميع بالخير واليمن والبركات.

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