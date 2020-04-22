عاجل .. تسجيل 169 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مصر و12 وفاة اليوم

أعلنت وزارة الصحة والسكان بصفة رسمية اليوم الأربعاء عن اكتشاف 169 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الأربعاء، كما أعلنت أيضاً عن وفاة 12 حالة جديدة في ارتفاع مستمر لأعداد المصابين والوفيات على حد سواء منذ تفشي المرض على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وأكد الدكتور خالد مجاهد المستشار الإعلامي للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان في بيان رسمي اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد قد وصل إلى 3659 حالة بعدما تم تسجيل 169 إصابة جديدة على مدار اليوم الأربعاء.

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وأشار أيضاً إلى أن إجمالي عدد وفيات فيروس كورونا قد وصل إلى 276 حالة، وذلك بعدما تم اكتشاف 12 حالة وفاة جديدة مع التأكيد على أن 30% من هذه الحالات قد توفت قبل الوصول إلى مستشفيات العزل بسبب تدهور الحالة الصحية الخاصة بها.

وشدد الدكتور خالد مجاهد في حديثه على أن جميع مصابي فيروس كورونا المستجد في مصر يخضعون إلى الرعاية الصحية الشاملة في مستشفيات العزل، وذلك بناءً على التعليمات التي نشرتها منظمة الصحة العالمية مدار الأشهر القليلة الماضية.

وأضاف أيضاً أن إجمالي عدد الحالات التي تحولت نتائج التحاليل الخاصة بها من إيجابية إلى سلبية قد وصل إلى 1270 حالة، مؤكداً في الوقت ذاته أن 935 حالة قد تم شفائها بشكل كامل من المرض وغادرت مستشفيات العزل عائدة إلى منازلها بسلام.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد في البيان أن وزارة الصحة والسكان تبذل أقصى مجهود ممكن لديها خلال الفترة الحالية من أجل محاولة احتواء المرض والسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد، مشدداً على أن الوزارة لم تكشف عن أي حالات جديدة مصابة بالفيروس سوى التي يتم الكشف عنها بصفة رسمية بشكل يومي.

وإليكم الآن آخر تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد على مستوى جميع محافظات الجمهورية اليوم الأربعاء 22 أبريل 2020:

إجمالي عدد المصابين / 3659 حالة.

عدد المصابين اليوم / 169 حالة.

إجمالي عدد الوفيات / 276 حالة.

عدد الوفيات اليوم / 12 حالة.

إجمالي عدد الحالات التي تحولت نتائج التحاليل الخاصة بها من إيجابية إلى سلبية / 1270 حالة من ضمنها 935 تم شفائها بالكامل.

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