“ساعدونا عشان مناخدش إجراءات أصعب”.. أبرز تصريحات السيسي عن أزمة الوباء العالمي خلال رمضان

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرضا لمعدلات الإصابة والوفاة بسبب الوباء الصيني العالمي خلال الأسابيع الماضية في مصر، جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عدة مشروعات قومية في سيناء، أمس الأربعاء، ويرصد التقرير التالي أبرز مقولات الرئيس عن أزمة تفشي الفيروس بالتزامن مع حلول شهر رمضان الكريم :

حيث أكد الرئيس على استمرار القرارات التي اتخذتها الحكومة من أجل مواجهة انتشار الفيروس قائلا: “داخل علينا شهر رمضان.. ومش عاوزين خلال الأسابيع المقبلة نفقد اللي إحنا نجحنا فيه”.

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وشدد السيسي، على استمرار غلق المساجد حتى نهاية الشهر المقبل، مؤكدا على ضرورة التباعد الاجتماعي قائلا: “من فضلكم انتبهوا معانا وساعدونا وخليكوا أكتر وثقافة التباعد والتطهير والبعد عن التجمعات بالشكل اللي إحنا نتمناه”.

وأضاف: “لو الأمر تطور هنعمل إجراءات أصعب وأقاسى أكثر من كده بكتير”، متابعا: “أرجوا من الناس تتفهم إن غلق المساجد في رمضان وصلاة التراويح ليس مجرد رأيًا دينيًا أو فقهيًا فقط، بل رأي طبي ورأي ديني”.

وتابع: “الفيروس من عند ربنا.. وربنا أراد إن يكون تأثيره على البشرية بالطريقة دي”.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن أمس، أنه جرى تنفيذ 40 كوبريا في منطقة شرق القاهرة، إلى جانب كباري أخرى نفذت في منطقة غرب القاهرة، وأيضا في وسط القاهرة فى منطقة عين الصيرة، والمتحف المصري، مضيفا أن متوسط سعر الكبري حوالي 300 مليون جنيه ما يعني التكلفة حوالي 12 مليار و400 مليون ما يصل إلى نحو 16 مليار.

وأضاف الرئيس خلال حضوره خروج ماكينة حفر نفق الشهيد أحمد حمدي 2: “إحنا مش بنعمل كوبري بس.. إحنا بنعمل كوبري ومحور يعني ماشيين بمعدلات فيها كرم ربنا كتير عملنا الكلام بأموال هائلة”.

وأوضح الرئيس، أنه تم إنشاء بيوت بدوية في سيناء بلغت قيمتها حوالي 6 مليارات جنيه، موضحا أن تلك البيوت البدوية أقيمت على 5 فدان، متابعا: “لما تبص على عدد المستفيدين هنلاقي كل أسرة 3 ملايين جنيه، قولولي مين يعمل كدا، هناخد كام.. نص المبلغ دا “.

وتابع: “ليه بقول دا لينا كلنا عشان نعرف حجم التنمية الحقيقية في سيناء اللي محتاجة أرقام هائلة لو أنت عايز تسكن ناس وتديلهم بيت يليق في إطار مكافحة الإرهاب.. أنا كنت أتمنى من الإعلام وكل اللي هاجم وقالوا دا شغل.. يطلع على البيانات دي متاحة وعلى موقع الرئاسة.. كل كلمة موجودة على الموقع واللي عايز يخش ويتكلم ونعمل سياق اقتصادي وتقولوا للناس، اللي عايز يتكلم على سيناء إحنا بنعرض اللي عملناه.. لو عندك زيادة وتقدر تقولي الموارد هتجيبها منين هبقى سعيد وأسمع منك واستفيد.. عايزين دايما نتكلم بموضوعية وعلم واللي بنعمله دا بفضل الله لا كان هيتعمل ولا يتعمل في مدة صغيرة بالشكل ده.. بنقول دي خطوة من ألف خطوة”.