الحكومة تعلن مواعيد حظر التجول في شهر رمضان

اجتمعت اللجنة العليا لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة القرار النهائي بشأن مواعيد حظر التجول خلال شهر رمضان الكريم، المقرر بدءه غدا الجمعة، ومن المتوقع أن تعلن اليوم الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي، التدابير الاحترازية المتخذة بشأن الحد من الحركة خلال الشهر الفضيل، ضمن خطة الحكومة لمواجهة تفشي الوباء العالمي، الذي تسبب في آلاف الوفيات حول العالم.

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أكد على ضرورة تحقيق التوازن بين الاستمرار في متابعة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة ضمن خطة مكافحة الوباء العالي المستجد، بهدف حمايةأرواح المواطنين، إلى جانب استمرار تدوير عجلة الإنتاج والعمل.

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وكان عدد من الإعلاميين أعلنوا عن توقعاتهم بشأن مواعيد حظر التجوال في رمضان من خلال مصادر لهم، وتراوحت تلك المواعيد التي تضاربت بين تصريحات الإعلامي أحمد موسى، والإعلامي وائل الإبراشي، بين تقديم موعد الحظر ليبدأ قبل أو مع موعد الإفطار إما في الساعة السادسة أو السابعة، بينما قال الإبراشي، أن معلومات توافرت لديه بشأن بحث الحكومة تثبيت موعد الحظر كما هو في الثامنة مساء، أو تأجيله للعاشرة مساء.

جدير بالذكر أن الحكومة، قد أعلنت مد فترة حظر التجوال بدء من 8 من أبريل الجاري ولمدة 15 يوما، مع تعديل مواعيده ليبدأ من الساعة الثامنة مساء لمدة أسبوعين آخرين، على أن تنتهي فترة الحظر الجديدة غدا الخميس.