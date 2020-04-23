“الوزراء” يعلن موعد صرف المرحلة الثانية من منحة العمالة “غير المنتظمة”

قال مجلس الوزراء، إن اللجنة المنظمة لصرف المنحة الرئاسية المخصصة للعمالة “غير المنتظمةط المتضررة من تداعيات الوباء العالمي المستجد، اتفقت على إجراءات صرف المرحلة الثانية من المنحة التي تبلغ 500 جنيه شهرياً لمدة 3 أشهر.

وأضاف المجلس، في بيان عنه، أن اللجنة قررت أن تكون بداية الصرف للمرحلة الثانية، وذلك اعتبارا من 26 أبريل 2020 وحتى 10 مايو 2020، في كافة مكاتب البريد المصري وفروع البنك الزراعي المصري، إضافة إلى إضافة كافة الأفراد اللذين تخلفوا عن الصرف خلال المرحلة الأولى.

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وأكدت اللجنة على اتباع كافة الإجراءات نفسها، التي تم تطبيقها في المرحلة الأولى، بحيث يجب أن توجه المواطن المستفيد إلى منافذ صرف المنحة بعد إفادته برسالة نصية عبر هاتفه المحمول، توضح الموعد والمكان المحدد له للصرف، إلى جانب استلام الكارت الذكي المقرر له الصرف به عبر أي صراف آلي، على أن يكون معه بطاقة الرقم القومي والرسالة النصية المرسلةإليه.

وقالت اللجنة، إن مواعيد العمل في فروع صرف المنحة للمستحقين سوف تبدأ من الساعة 9 صباحا وحتى 4 عصرا خلال شهر رمضان الكريم، على أن يتم التنسيق مع وزير التنمية المحلية بشأن مشاركة المحافظين ومسؤولي المحليات في تنظيم هذا العمل بذات الفعالية والجهود التي تمت في المرحلة الأولى، والتي أشاد بها الجميع.