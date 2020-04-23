مع حلول شهر رمضان الكريم.. إليكم أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة، زيادة في أسعار 6 أصناف من الخضروات والفاكهة بزيادة بلغت نحو 40 قرشا و3 جنيهات، وذلك خلال التعاملات الصباحية، اليوم الخميس، في سوق الجملة في العبور، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما تراجع أسعار اليوسفي حوالي 3 جنيهات ليتراوح بين 4 و6 جنيهات، حسبما ذكر البيان الرسمي لسوق العبور.

وفيما يلي أسعار الفواكه والخضروات في سوق العبور، خلال الموقع الرسمي:

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أسعار الخضروات:

– الطماطم يتراوح سعرها بين 1.9 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 40 قرشا.

– البطاطس يتراوح سعرها بين 1.7 و2.5 جنيه.

– البصل يتراوح سعره بين 3 و8 جنيهات.

– الكوسة يتراوح سعرها بين 1.75 و3.75 جنيه.

– الفاصوليا يتراوح سعرها بين 4 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

– الباذنجان البلدي يتراوح سعره بين 3 و5 جنيهات.

– الفلفل الرومي البلدي يتراوح سعره بين 3 و7 جنيهات، بزيادة جنيهين.

– الفلفل الحامي البلدي يتراوح سعره بين 3 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

– الملوخية يتراوح سعرها بين 3 و5 جنيهات.

– الخيار البلدي يتراوح سعره بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، بزيادة جنيه.

– البامية يتراوح سعرها بين 30 و35 جنيها.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبوسرة يتراوح سعره بين 4 و10 جنيهات، بزيادة 3 جنيهات.

البرتقال الصيفي يتراوح سعره بين 3 و7 جنيهات.

اليوسفي يتراوح سعره بين 4 و6 جنيهات، بتراجع 3 جنيهات.

الجوافة يتراوح سعرها بين 4 و9 جنيهات.

الفراولة يتراوح سعرها بين 3 و7 جنيهات.

الكانتلوب يتراوح سعره بين 3 و7 جنيهات.

الليمون البلدي يتراوح سعره 4 جنيهات و12 جنيها.