مع حلول رمضان.. استقرار أسعار المأكولات البحرية في سوق العبور

شهدت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، استقرارا كبيرا، خلال تعاملات اليوم، في سوق الجملة في العبور، عند نفس مستوياتها أمس.

حيث تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 27 و33 جنيها، إلى جانب أن سعر كيلو السمك الفليه البلطي تراوح بين 30 و90 جنيها، بينما تراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و160 جنيها، كما تراوح سعر كيلو المكرونة السويسي ما بين 50 و60 جنيها.

Advertisements

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 30 و150 جنيها، وتراوح سعر كيلو الجمبري 200 جنيه و280 جنيها، وبلغ سعر كيلو السمك البوري ليتراوح ما بين 50 و60 جنيها.