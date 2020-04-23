“جو حار وعاصفة ترابية”.. “الأرصاد” توضح حالة الطقس في أول يوم رمضان

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تضرب موجة حارة البلاد، في أولى أيام شهر رمضان الكريم الموافق غدا الجمعة، موضحة أن البلاد تتعرض لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجویة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تنشط الریاح الجنوبیة الغربیة وتكون مثیرة للرمال والأتربة وتصل لحد العاصفة على مناطق متفرقة في القاهرة الكبرى.

وأشارت الهيئة في بيان عنه، أن سرعة الریاح تتراوح من 50:60 كم/ ساعة مما یؤدى إلى تدھور الرؤیة الأفقیة على الطرق، ویصاحب ذلك ارتفاع في درجات الحرارة لیسود طقس شدید الحرارة نھارا مع فرصة لسقوط أمطار خفیفة في نھایة الیوم.

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قالت إنه من المتوقع أن يسود طقس مضطرب أول وثاني أيام شهر رمضان الكريم، موضحة أن اليوم الأول الموافق الجمعة (غدا)، سوف تتعرض فيه البلاد لحالة من عدم الاستقرار حيث يشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة وقد يكون مصحوبا برياح تصل للعاصفة إلى جانب هطول الأمطار على تتراجع دردات الحرارة بنحو 10 درجات في اليوم الثاني أيام الشهر الفضيل.

وأضافت الهيئة، في بيان عنها، أنه سرعة الریاح الجنوبیة الغربیة ستكون عالية على كافة أنحاء البلاد، غدا الجمعة، وربما تكون مثیرة للرمال والأتربة وقد تصل لحد العاصفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالیة وشمال الصعید وسیناء.

وأشارت إلى أنه ربما تتراوح سرعات الریاح ما من 70:60 كم لكل ساعة ما قد یؤدى لتدھور الرؤیة الأفقیة على الطرق واضطراب الملاحة البحریة على البحرین الأحمر والمتوسط ومنطقة خلیج السویس وخلیج العقبة، موضحة أن الرياح يصحبها ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء لیسود طقس شدید الحرارة خلال ساعات النھار، كما تسقط أمطار خفیفة على السواحل الشمالیة والوجه البحري ومدن القناة وسیناء تكون رعدیة أحیانا.

وتابعت أنه من المتوقع أن تنشط الرياح الجنوبية الغربية وتكون مثيرة للرمال والأتربة في القاھرة الكبرى وقد تصل لحد العاصفة على مناطق متفرقة، بينما تتراوح سرعة الریاح من 50:60 كم/ ساعة ما قد یؤدى لتدھور الرؤیة الأفقیة على الطرق، ویصاحب ذلك ارتفاع في درجات الحرارة لیسود طقس شدید الحرارة نھارا مع فرصة لسقوط أمطار خفیفة في نھایة الیوم، موضحة أنه من المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة والوجه البحري لـ 36 درجة، فيما تبلغ 40 درجة في جنوب الصعيد.

وأوضحت الهيئة، أنه من المتوقع أن تنخفض درجة الحرارة العالية في ثاني وثالث أيام رمضان المعظم، بنسبة تتروح بين 9 إلى 10 درجات مئویة، مع استمرار فرص سقوط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالیة والوجه البحري ومدن القناة وسیناء، كما سوف تصل درجات الحرارة في القاهرة والوجه البحري لـ25 درجة مئوية، بينما تتراجع إلى 33 درجة مئوية في جنوب الصعيد.