منع موائد الرحمن والإجازات.. توجيهات الحكومة خلال شهر رمضان الكريم

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن المتابعة المستمرة من قبل الأجهزة التنفيذية في المحافظات للإجراءات والإرشادات، التي يتبعها مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وسوف يتم تطبيقها خلال شهر رمضان المعظم والالتزام بشأن منع إقامة موائد الرجمن للصائمين سواء التابعة للمساجد أو الجمعيات الأهلية أو الأفراد والتنسيق مع الأجهزة الأمنية في المحافظات في هذا الشأن.

وأضاف شعراوي، في بيان عنه، اليوم، أن المحافظات استكملت استعداداتها من أجل استقبال شهر رمضان المبارك، من خلال خطط شاملة والتي تتضمن إجراءات محكمة وخطوات عملية لتوفير احتياجات ومتطلبات المواطنين طوال الشهر الكريم ورفع كفاءة الخدمات ودعم منظومة النظافة.

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وأوضح وزير التنمية المحلي، أن المحافظات رفعت درجات الاستعدادات القصوى في القطاعات الحيوية في المحافظات والعمل على توفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين، موضحا أنه تم إلغاء الإجازات للقيادات المحلية طوال الشهر الكريم، إلى جانب أن هنااك خطط الاستعدادات والتي تضم برامج زمنية للمتابعة الميدانية على كافة المستويات التنفيذية، ونتيجة عنها من إجراءات عاجلة وحل لأية مشكلات قد تتعرض لها المراكز والمدن والقرى.

وأكد ضرورة التزام المحافظات تشديد الرقابة على منافذ بيع السلع الغذائية بالتنسيق مع مديريتي الصحة والتموين في المحافظات وذلك من أجل الحفاظ على صحة المواطنين ومنع الاحتكار والجشع بين بعض التجار، موجها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتوسع في توفير المنافذ الثابتة والمتنقلة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة إضافة الى منافذ الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ومنافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية مع مراعاة الإجراءات الصحية والاحترازية لمنع الزحام والتجمعات.

وأضاف الوزير، أن غرفة العمليات المركزية في المحافظات سوف تتابع مع غرف عمليات المحافظات على مدار الساعة إلى جانب مدى توافر الأرصدة الخاصة بالسلع الغذائية والإستراتيجية وانتظام العمل في المخابز وتعديل مواعيدها، وذلك فيما يتناسب مع الشهر الكريم ومتابعة توافر أسطوانات البوتاجاز، كما تتابع الأسعار والتأكد من الالتزام التام بالقواعد المنظمة لذلك واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف أن الوزارة تتلقى أية شكاوى بشأن عدم عدم توافر أي سلع أو خدمات أو أية مشكلات على مبادرة “صوتك مسموع” من خلال الخط الساخن (15330) أو رقم الواتس أب (01150606783) أو من خلال صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك (www.facebook.com/ sotakmasmwo) وسيتم التعامل فوراً لمواجهة أي طارئ.​