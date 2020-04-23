“مد موعد الحظر وفتح المراكز التجارية”.. أبرز تصريحات رئيس الوزراء عن الحظر في رمضان

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مواعيد الحظر خلال شهر رمضان الكريم، موضحا أنها سوف تبدأ من 9 مساءً وحتى 6 صباحًا، مضيفا أنه سوف يتم فتح المراكز التجارية الكبرى من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء فقط طوال أيام الأسبوع.

وأكد مدبولي، في تصريحاته خلال مؤتمر صحفي، اليوم، أن هناك تنسيق كبير بين كل الوزارات المعنية وكل الجهات المسؤولة عن المنظومة الصحة، مضيفا أن هناك العديد من المرضى الإيجابيين ولا تظهر عليهم أعراض أو الأعراض بسيطة ولكنهم حاملين للمرض، مشيرا إلى أن تلك الموجة سوف تأخذ وقتها في الانحسار.

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وتابع: “النهارده بدأنا أخذ المرضى اللذين لا يظهر عليهم أعراض إلى مناطق زي المدن الجامعية ومدن الشباب أو الفنادق ونعي المجال للأطقم الطبية في المستشفيات للتركيز على المصابين بأعراض متوسطة أو كبيرة”.