“مد فترة الحظر وترخيض السيارات الجديدة”.. أبرز قرارات الحكومة في رمضان

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اتخاذ حزمة من الإجراءات الخاصة بحلول شهر رمضان الكريم، ضمن خطة الدولة لمواجهة أزمة انتشار الفيروس الصيني المستجد، والذي تفشى حول العالم، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، أعلنه اليوم، على أن تضم تلك القرارات التالية:

– مد حظر التجوال الجزئي حتى الساعة 9 مساء ويبدأ في 6 صباحًا.

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– فتح المراكز والمحال التجارية طوال أيام الأسبوع حتى الخامسة مساءً فقط.

– استمرار العمل بتخفيض العمالة في الجهاز الإداري للدولة بنفس المنوال لمدة أسبوعين.

– عودة بعض الخدمات التي تقدم للمواطنين تدريجيا، وبينها فتح الباب لترخيص المركبات الجديدة وبدء العمل في المحاكم لجلسات إعلام الوراثة.

– الموافقة على تقديم خدمات التوصيل للمنازل أو ذهاب المواطنين للمحلات للحصول على الطعام على أن يطلب ويخرج على الفور.

وأكد مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي، على استمرار مراقبة ومتابعة أداء المواطنين خلال تلك الفترة، وسيكون هناك المزيد من السماح بتوفير الخدمات في ظل استمرار تقدير حجم الإصابات والسيطرة على انتشار الفيروس، مؤكدا أن الوضع كله مرهون بالتزام المواطن بحماية نفسه وفقا لخطة الدولة وإذا تبين استهتار المواطنين أو استغلال تلك الفترة في سلوكيات خاطئة سوف تتجه الحكومة بكل حزم إلى تشديد الإجراءات بشكل فوري.

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعلن مواعيد الحظر خلال شهر رمضان الكريم، موضحا أنها سوف تبدأ من 9 مساءً وحتى 6 صباحًا، مضيفا أنه سوف يتم فتح المراكز التجارية الكبرى من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء فقط طوال أيام الأسبوع.

وأكد مدبولي، في تصريحاته خلال مؤتمر صحفي، اليوم، أن هناك تنسيق كبير بين كل الوزارات المعنية وكل الجهات المسؤولة عن المنظومة الصحة، مضيفا أن هناك العديد من المرضى الإيجابيين ولا تظهر عليهم أعراض أو الأعراض بسيطة ولكنهم حاملين للمرض، مشيرا إلى أن تلك الموجة سوف تأخذ وقتها في الانحسار.

وتابع: “النهارده بدأنا أخذ المرضى اللذين لا يظهر عليهم أعراض إلى مناطق زي المدن الجامعية ومدن الشباب أو الفنادق ونعي المجال للأطقم الطبية في المستشفيات للتركيز على المصابين بأعراض متوسطة أو كبيرة”.