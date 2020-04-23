“تخصيص أراضي لإقامة مشروعات قومية”.. “الوزراء” يوافق على 3 قرارات جمهورية

أعلن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، موافقته على قرار رئيس الجمهورية، تخصيص مساحة 5.35 فدان تعادل 22511 م2 من الأراضي المملوكة للدولة (ملكية خاصة) من ناحية دشلوط مركز ديروط في محافظة أسيوط، على أن يكون ذلك لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من أجل استخدامها في إقامة مشروع محطة محولات كهربائية.

كما أقر مجلس الوزراء، بموافقته على تخصيص مساحة 10.21 فدان تعادل 42901,96 م2 من الأراضي المملوكة للدولة (ملكية خاصة) من ناحية جنوب قرية القبالة في محافظة الجيزة، وذلك لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لاستخدامها في إقامة مشروع محطة كهرباء جهد 66/11 كيلو فولت، وفقا للقرار الجمهوري.

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وفي ذات السياق، أعلن المجلس، موافقته على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بتخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك من أجل استخدامها في إقامة محطتي مياه للشرب بمساحة 10.49 فدانا، تعادل 44097.32 م2 ناحية النويرات، مركز المنشأة، محافظة سوهاج، على أن يكون ذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لإقامة محطة مياه للشرب، نقلا من الأراضي المخصصة للاستصلاح والاستزراع.