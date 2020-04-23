طقس أول يوم رمضان.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة وبيان بدرجات الحرارة

أعلن الدكتورة “إيمان شاكر” وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس أول يوم رمضان، سوف يشهد تعرض البلاد لنشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على معظم الأنحاء، غدا الجمعة.

وأوضحت الدكتورة “إيمان شاكر”، أن الرياح تصل لحد العاصفة على مناطق متفرقة مما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق واضطراب الملاحة البحرية.

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وأضافت أن “الرياح يصاحبها ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة لتصل إلى 36 درجة على القاهرة، مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة وسيناء، وتكون رعدية وأحياناً”.

وحذرت المواطنين، من تخفيف الملابس نظرا للفارق الكبير في درجات الحرارة يوم السبت حيث تنخفض الحرارة بأكثر من عشر درجات لتصل إلى 25 درجة على القاهرة.

وكانت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، كشفت تفاصيل طقس الجمعة، موضحة أن البلاد تشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة مصحوبا برياح تصل لحد العاصفة وهطول أمطار في نهاية اليوم.​

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الجمعة، أول أيام شهر رمضان المبارك، على القاهرة الكبرى طقس حار نهارا بارد ليلا، فيما يتوقع أن تكون الرياح نشطة ومثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على مناطق متفرقة، وتوقع الخبراء أن يشهد الوجه البحرى طقسا حار نهارا بارد ليلا، ورياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، أما السواحل الشمالية الغربية فيتوقع أن يكون الطقس لطيفا نهارا بارد ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

وبالنسبة للسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء فيتوقع أن الطقس حار نهارا بارد ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، فمن المتوقع أن يكون حارا نهارا بارد ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة واضطراب على خليج السويس والبحر الأحمر.

ومن المتوقع أن يكون الطقس – في شمال الصعيد – شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا، مع رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على مناطق متفرقة، وكذلك في جنوب الصعيد الذي يتوقع أن يكون شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على بعض المناطق.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وعن حالة البحر الأحمر فستكون مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، مع رياح جنوبية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 18 35

شبين الكوم 17 34

طنطا 17 34

دمنهور 16 30

الإسكندرية 16 26

بلطيم 16 25

مطروح 16 22

السلوم 16 21

سيوة 16 27

بورسعيد 18 27

دمياط 18 25

الزقازيق 17 34

الإسماعيلية 17 36

السويس 18 34

العريش 16 35

رفح 16 34

رأس سدر 20 33

نخل 16 36

نويبع 24 29

طابا 19 30

كاترين 15 30

الطور 20 31

شرم الشيخ 21 32

الغردقة 20 35

مرسى علم 21 34

الفيوم 18 35

بني سويف 19 35

المنيا 19 36

أسيوط 20 37

سوهاج 21 39

قنا 22 40

الأقصر 23 41

أسوان 25 41

أبو سمبل 24 41

الوادي الجديد 21 41

شلاتين 21 33

أبو رماد 21 30

حلايب 23 30

رأس حدربة 21 29

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 24 40

المدينة 21 38

الرياض 23 37

المنامة 27 32

أبوظبي 25 36

الدوحة 27 34

الكويت 23 36

دمشق 12 24

بيروت 17 22

عمان 11 26

القدس 13 25

غزة 17 29

بغداد 21 34

مسقط 28 34

صنعاء 12 22

الخرطوم 26 42

طرابلس 15 20

تونس 13 21

الجزائر 13 18

الرباط 13 21

نواكشوط 17 26

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 01 18

إسطنبول 04 15

إسلام آباد 19 33

نيودلهي 24 35

جاكرتا 25 34

بكين 08 20

كوالالمبور 25 34

طوكيو 07 17

أثينا 09 18

روما 08 21

باريس 12 23

مدريد 11 22

برلين 06 21

لندن 07 20

مونتريال 01 10

موسكو -01 07

نيويورك 06 12

واشنطن 07 18