موعد الإمساك وأذان الفجر ودعاء السحور: إمساكية رمضان 2020

أول ليلة في شهر رمضان المبارك، بعد إعلان دار الإفتاء المصرية أن اليوم الجمعة أول أيام شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركات، وبدأت أولى لياليه المباركة مع أذان مغرب اليوم الخميس.

وينشر مصر 365 موعد أذان الفجر أول أيام الشهر الفضيل، وذلك بمحافظة القاهرة، على أن يراعي المقيمون خارج المحافظة فروق التوقيت.

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موعد الإمساك وموعد اذان الفجر

حيث حددت الإمساكية وقت السحور 1:25 صباحًا، أما موعد الإمساك فيكون في 3.25 صباحًا، علماً بأن موعد أذان الفجر وفق الهيئة المصرية العامة للمساحة هو 03:46 صباحًا.

موعد اذان المغرب اليوم

أما موعد اذان المغرب اليوم الجمعة أول أيام رمضان، فيأتي أذان المغرب 6:28 مساء، والعشاء والتراويح 7.51 مساءً.

ولمعرفة إمساكية شهر رمضان الكريم.. اضغط هنا

وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفضل تأخير السحور إلى الثلث الأخير من الليل، لما في ذلك من إدراك وقت التجلي الإلهي لعباده يسمع دعاءهم، فهو وقت استجابة الدعاء، والمشروع عند السحور أن يسمي المسلم الله تعالى في أوله، ويحمده إذا فرغ من الطعام، كما يفعل ذلك عند كل طعام.

وعند السحور لم يثبت هناك دعاء خاص يقال عنده، وهو وقت استجابة الدعاء.. فيدعو في هذا الوقت لكونه وقت إجابة لا من أجل السحور.

ومن أفضل الدعاء عند السحور:

اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، أن ترفع عنا الوباء والبلاء والغلاء، وأن تقضي حوائجنا، وتفرج كروبنا، وتغفر ذنوبنا، وتستر عيوبنا، وتعافينا وتعفو عنا، وتصلح أهلينا وذرياتنا، وتحفظنا بعين رعايتك، وتحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وترحمنا برحمتك الواسعة، رحمة تغنينا بها عمن سواك.

يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد، انت ربنا فعال لما تريد، اللهم اجعل لنا نوراً من نورك وعزاً من عزك ونصراً من نصرك وبهاءً من بهائك وعطاءً من عطائك وحراسة من حراستك وتأييداً من تأييدك، يا ذا الجلال والإكرام.