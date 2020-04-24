“الأرصاد” توجه عدة نصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية في رمضان

نصائح عدة وجهتها وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتورة إيمان شاكر، إلى المواطنين اليوم الجمعة، نتيجة للموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد، في أول يوم شهر رمضان الكريم، حيث يشهد اليوم ارتفاعًا ملحوظا في درجات الحرارة، وتبلغ درجة الحرارة على القاهرة وبعض المناطق نحو 36 درجة مئوية.

وقالت وكيل هيئة الاستشعار عن بعد في الهيئة العامة للأرصاد، أن الهيئة تتوقع وجود ارتفاعٍ كبيرٍ في درجات الحرارة، اليوم، والتي ستكون مصحوبة برياح مثيرة للرمال والأتربة تصل إلى حد العاصفة ويكون ذلك على مناطق المتفرقة بالسواحل الشمالیة وكذا شمال الصعید وسیناء، كما تشهد عدة مناطق والقاهة الكبري هبوب ریاحٍ جنوبیة غربیة، مثیرة للرمال والأتربة، وتصل إلى حد العاصفة على هذه المناطق.

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ووجهت شاكر، في تصريحات صحفية نصائح عدة إلى مرضى الجهاز التنفسي والحساسية والجيوب الأنفية، منها ارتداء الكمامة أو أي واقٍ من الأتربة والابتعاد عن أماكن هبوب الأتربة، مطالبة المواطنين في هذه الأوقات بالابتعاد عن أي مناطق توجد فيها لوحات معدنية وإعلانات أو أشجارن وذلك بسبب وجود سرعات للرياح تكون عالية جدا حيث تتراوح سرعة الرياح من 60 – 70 كم / ساعة.

وعن نصائح وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية إلى المواطنين لصيام أول أيام رمضان، طالبت الدكتورة إيمان شاكر المواطنين بضرورة تناول المرطبات بكثرة إضافة إلى شرب المياه خلال وجبة السحور، محذرة من تناول الأملاح والسكريات مشددة على الابتعاد عن تناولها.

كما وجهت شاكر نصائح للمواطنين، بعدم تخفيف الملابس لوجود فارقٍ كبيرٍ في درجات الحرارة، غدا، حيث تشهد درجات الحرارة، غدا السبت، انخفاض ملحوظا يصل إلى أكثر من نحو 10 درجات حيث تصل درجات الحرارة على القاهرة إلى 25 درجة.

يشار إلى أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أعلنت في بيان صدر عنها، حالة الطقس خلال الثلاثة أيام الأولى في شهر رمضان الكريم، مؤكدة تعرض البلاد إلى حالة من الطقس غير المستقر تبدأ من الیوم الجمعة، حيث يشهد اليوم ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة على القاهرة الكبرى وبعد المناطق تصل غلى 36درجة مئوية ويكون ارتفاع الحرارة مصحوبا بهبوب رياحٍ تصل إلى حد العاصفة وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق منها سيناء والقاهرة الكبرى، ثم يشهد الطقس انخفاضا مفاجئا في درجات الحرارة يومي السبت والأحدن حيث تسجل درجات الحراة انخفاضا يصل إلى نحو 10 درجات مئوية.​