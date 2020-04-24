“الصحة العالمية” تطالب بزيادة فحوصات كورونا في مصر

قال ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر الدكتور جون جبور، إن المنظمة أوصت وزارة الصحة بإجراء عدد كبير من الفحوصات الطبية وزيادتها من أجل اكتشاف مزيدٍ من الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19”.

وأضاف جبور، في مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء dmc”، والمُذاع عبر فضائية “dmc”، أن عدد الإصابات المكتشفة حتى الآن في مصر ليست “مقلقة “، مؤكدا أنه يجب السيطرة على معدلات زيادة الإصابات.

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وأوضح جبور، أنه يجب تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي من أجل تفادي الزيادة السريعة في عدد الإصابات، مشيرا إلى أن زيادة عدد فحوصات اكتشاف مصابي كورونا تعد تطورًا إيجابيًا، في إطار خطة الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وكشف ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر عن أن مصر وصلت إلى منحنى مستقر بشأن اكتشاف عدد من مصابي فيروس كورونا، موضحا أن هذا يتوقف على مدى التزام تطبيق الإجراءات الوقائية.

وأشار جبور إلى أن مصر ستعيش مع فيروس كورونا فترة مقبلة، وقد تظهر موجات أخرى من الإصابات، مطالبا المواطنين بالالتزام بإجراءات البعد الاجتماعي، خلال شهر رمضان.

وتابع: “لدينا أكثر من 90 دولة تشارك في التجارب؛ من أجل التوصل إلى علاج لمواجهة فيروس كورونا”.

كانت وزارة الصحة أعلنت خروج 69 مصابا بفيروس كورونا من مستشفيات العزل، عقب تماثلهم للشفاء، ليبلغ عدد المتعافين من كورونا إلى نحو 1004 حالات.

وأكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، أن عدد الحالات التي تحولت من إيجابية إلى سلبية بلغت 1334 حالة، من بينهم 1004 متعافيين، مشيرا إلى أن الوزارة سجلت، أمس الخميس، نحو 232 إصابة جديدة إضافة إلى 11 حالة وفاة، وجميع الحالات تخضع للرعاية الطبية في مستشفيات العزل.

وأوضح مجاهد أن إجمالي عدد المصابين في مصر وصل إلى 3891 حالة من ضمنهم 1004 حالات متعافين من فيروس كورونا خرجت من مستشفيات العزل، ونحو 287 حالة وفاة.

يشار إلى أن الدكتورة هالة زايد وزير الصحة، أكدت أن نسبة الإصابة في مصر تبلغ نحو 36 حالة لكل مليون، مشيرة إلى أن ذلك العدد يعد عددا قليلا نسبيا، مقارنة بمعدل الإصابة العالمي الذي يبلغ 335.5 لكل مليون حالة مصابة.