تبرعات وتراويح وإصابات.. “الوزراء” يوضح 8 حقائق بشأن كورونا

8 حقائق حول الإجراءات المتبعة من قبل الدولة بشأن مستحدات التعامل مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في مصر، أوضحها المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء.

ويوضح التقرير الذي نشره المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراءن الحقائق من خلال تقرير تقصي الحقائق المنشور، اليوم، وذلك على النحو التالي:

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مع أول أيام شهر رمضان، أكد المركز الإعلامي أنه لا صحة لتخصيص مساجد محددة في المحافظات من أجل إقامة صلاة التراويح، وكذا لا توجد أي استثناءات في ذلك، حيث إن جميع المساجد ستكون مغلقة بموجب قرار من وزارة الأوقاف حتى انتهاء أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19”.

كما تستمر الدولة في تدبير كل الاحتياجات الفعلية لجميع المستشفيات والمراكز الطبية، إضافة إلى توفيرها إلى الجهات التابعة لوزارتي الصحة والتعليم العالي، من المستلزمات الطبية اللازمة للتعامل مع حالات الإصابة بالفيروس المستجد.

وأعلنت وزارة المالية أنها لم تطلق أي روابط إلكترونية من أجل تسجيل جديد لمنحة دعم العمالة غير المنتظمة، مشيرة إلى أن الرابط المتداول مزيف، وغير تابع لوزارة المالية.

كما خصصت الدولة، الفترة من يوم 26 أبريل 2020 حتى يوم 10 مايو 2020، من أجل صرف المرحلة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى ضم المتخلفين وهم من تخلفوا عن الصرف في المرحلة الأولى، مشددة على وجوب وصول رسالة نصية للمستفيد لتحديد موعد ومكان الصرف.

يجرى توجيه التبرعات المقدمة من شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني، من أجل توفير المستلزمات الطبية حسب الأولويات المحددة بالتنسيق بين وزارة الصحة والسكان وجميع الوزارات المعنية بالإضافة إلى هيئة الشراء الموحد.

لا صحة عن وجود جهاز مصرح به من أجل الكشف السريع عن الإصابة بفيروس كورونا في الصيدليات، وأكدت أن الكشف عن الفيروس يجرى من خلال تحليل الـ “PCR” فقط، وهو يجرى في المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة.

نفت الدولة اكتشاف حالات إصابة بكورونا في مؤسسات غذائية أو دوائية أو صحية غير ما تعلمه الدولة بشكل رسمي.

تخضع الشحنات الغذائية المستوردة للرقابة والفحص الدقيق من أجل لتأكد من مطابقتها لكل الشروط والمواصفات الصحية.