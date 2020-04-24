“التعليم” تنفي إلغاء امتحانات الثانوية وتطبيق نظام القدرات

“إلغاء امتحانات الثانوية العامة للعام الجاري، وتطبيق نظام القدرات للقبول في الجامعات”.. شائعة جرى تداولها في بعض وسائل الإعلام، وكذا المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، ونفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، هذه الأنباء جملة وتفصيلا.

وقال المركز الإعلامي، في بيانه اليوم، إنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موضحا أن الوزارة نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلا، مشيرةً إلى أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء امتحانات الثانوية العامة.

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وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة ستعقد في مواعيدها المحددة من قبل دون تغيير، وسيكون ذلك وفقا للخريطة الزمنية التي أعلنت عنها الوزارة من قبل، حيث إن من المقرر أن يبدأ عقد الامتحانات في 7 يونيو 2020 وتستمر حتى 5 يوليو المقبل.

وأوضحت الوزارة أنها اتخذت كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية أيضا من أجل ضمان صحة وسلامة الطلاب، وكذا كل أعضاء المنظومة التعليمية، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، تشمل الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، إضافة إلى تقليل عدد الطلاب في اللجان الفرعية؛ ليصبح عدد الطلاب نحو 14 طالبًا في كل لجنة.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيجرى الإعلان عن موعد تسليم بطاقات أرقام الجلوس للمدارس، والذي سيكون يوم 12 مايو 2020، إضافة إلى اتخاذ التدابير الوقائية في أثناء تسليم أرقام الجلوس للطلاب، كما سيجرى إتاحتها على الموقع الإلكتروني للوزارة وهو “http://moe.gov.eg”، في اليوم نفسه.

وأكدت الوزارة أنها شكلت لجنة عليا للطوارئ من أجل حل جميع المشكلات، التي قد تتعرض لها امتحان الثانوية العامة، نتيجة لانتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19″، من خلال توفير جميع الاحتياجات المتعلقة بالحفاظ على سلامة أعمال الامتحانات.

وفي النهاية، أهابت وزارة التموين والتجارة الداخلية بجميع المواطنين ووسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، بضرورة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، إضافة إلى التواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق للتأكد من المعلومات، حتى لا تؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وإنه في حالة وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (27963273/ 02).