سرعتها16 مترا في الثانية.. “البيئة” تعلن هبوب رياح محملة بالأتربة

كشفت الإدارة المركزية لنوعية الهواء في وزارة البيئة، عن حالة جودة الهواء على مستوى جميع المحافظات بالجمهورية، بسبب هبوب رياح مثيرة للرمال والأتربة، اليوم الجمعة.

تقسم جودة الهواء إلى ثلاثة مستويات الثلاثة يعبر عنها بثلاثة ألوان، الأول هو اللون الأحمر والذي يرمز إلى مستوى نقاء منخفض يتراوح من 0 لـ3.3، أما اللون الثاني فهو الأصفر ويعبر عن مستوى نقاء متوسط يتراوح من 3.4 لـ5.4، والثالث هو اللون الأخضر الذي يعبر عن مستوى نقاء مرتفع يتراوح من 5.5 لـ10.

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وقسمت أنحاء الجمهورية إلى خمسة تقسيمات في الاقرير التالي الموضح لحالة الهواء اليوم الجمعة على النحو الأتي:

1- القاهرة الكبرى:

حالة الهواء تصنف بأنها جيدة على جميع مناطقها، بينما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة في الأماكن المكشوفة، ما يؤدي إلى حدوث تأثيرا سلبيا على نوعية الهواء.

وتزداد سرعة الرياح، فتتراوح من 1.2 متر في الثانية إلى 15.5 متر في الثانية.

2- الدلتا:

حالة الهواء تصنف بأنها جيدة على “شبين الكوم، ودمياط، وكفرالشيخ، والمنصورة، والزقازيق، وبلبيس، والمحلة، والبحيرة، وكفرالزيات”، بينما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة في الأماكن المكشوفة، ما يؤدي إلى حدوث تأثيرا سلبيا على نوعية الهواء، وتزداد سرعة الرياح بتراوحها من 1.8 متر في الثانية إلى 16.2 متر في الثانية.

3- الصعيد:

حالة الهواء هناك تصنف بأنها متوسطة على أسوان، ولكنها جيدة على “سوهاج، والأقصر،و قنا، و بني سويف،و الفيوم ، وأسيوط، والمنيا”، بينما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة في الأماكن المكشوفة، ما يؤدي إلى حدوث تأثيرا سلبيا على نوعية الهواء.

وتزيد سرعة الرياح بتراوحها من 0.5 متر في الثانية إلى 15.5 متر في الثانية.

4- الساحل الشمالي:

تصنف نوعية الهواء بأنها جيدة على الإسكندرية ومرسى مطروح، بينما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة في الأماكن المكشوفة، ما يؤدي إلى حدوث تأثيرا سلبيا على نوعية الهواء.

وتزيد سرعة الرياح فتتراوح من 1.4 متر في الثانية إلى 12.5 متر في الثانية.

5- القناة وسيناء:

تصنف حالة الهواء بأنها جيدة على (الإسماعيلية – السويس – شمال سيناء – بورسعيد – جنوب سيناء)، بينما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة في الأماكن المكشوفة، ما يؤدي إلى حدوث تأثيرا سلبيا على نوعية الهواء.

وتزيد سرعة الرياح بتراوحها من 0.3 متر في الثانية إلى 16.6 متر في الثانية.