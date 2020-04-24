“بحر البقر” أكبر محطة معالجة مياه بالعالم تنفذها مصر في سيناء لزراعة 400 ألف فدان

يجرى تنفيذ عدد من المحطات في سيناء من بينها محطة بحر البقر، والتي قال عنها اللوء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إنها تعد أكبر محطة لمعالجة المياه ثلاثيا في العالم.

وأضاف الفار، خلال افتتاح محطة المحمسة أمس الأول، أن الطاقة الانتاجية لمحطة بحر البقر تصل إلى نحو 5.6 مليون متر مكعب في اليوم، مشيرً إلى أنها تكفي لزراعة نحو 400 ألف فدان شرق القناة.

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وعن شكل الاستفادة من محطة المعالجة تلك فى نقل المياه من خلال مشروع سحارة سرابيوم الموجود أسفل قناة السويس من أجل استصلاح وزراعة نحو 330 ألف فدان شرق قناة السويس، إلى جانب وجود 70 ألف فدان يزرعون في الوقت الحالي في منطقتي سهل الطينة والقنطرة شرق، وبذلك يصل إجمالى الأراضى التي تم زراعتها إلى نحو 400 ألف فدان، وعليه تُنقى مياه المصرف و وتستخدم في الزراعة بدلًا من تصريفها في بحيرة المنزلة.

تعد محطة المعالجة واحدة من مكونات مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، ويعتبر أهم مشروعات برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء وهي كذلك أحدث المحطات الجاري تنفيذها من أجل تعزيز منظومة إدارة موارد المياه وتقليل الهدر من تلك المياه حتى تُستخدم في زيادة الرقعة الزراعية في شبه جزيرة سيناء بشكل خاص وفي مصر عامة أيضًا.

جدير بالذكر أن مصرف بحر البقر هو المصرف الوحيد الممتد من جنوب القاهرة ويمر كذلك بـ5 محافظات وهي: القليوبية، والشرقية، والإسماعيلية، والدقهلية، حتى ينتهى ويضع ما بداخله في بحيرة المنزلة، ويبلغ طول المصرف نحو 190 كيلو مترًا ما يجعله يعتبر من أخطر منابع التلوث البيئي في مصر.

وكانت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة قد وقعت مع تحالف شركتي أوراسكوم والمقاولون العرب، عقدًا من أجل تنفيذ محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، ويتكلف المشروع مليار دولار، حيث تعمل محطة معالجة مياه بحر البقر بطاقة 5 ملايين متر مكعب/يوم، إذ تبلغ قيمتها الإنشائية 739 مليون، وتمويل هذا المشروع مشترك من الصندوق العربى للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

يذكر أن الحكومة تعمل على توفير البنية التحتية لشبه جزرة سيناء من أجل جذب الاستثمار الداخلي والخارجي، وحتى تكون شبه جزيرة سيناء بوابة مصر الاستثمارية والاقتصادية في الفترة المقبلة.