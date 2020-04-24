الصحة تعلن رسمياً تسجيل 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 حالات وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان بصفة رسمية اليوم الجمعة عن تسجيل 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وذلك على هامش البيان الإحصائي الرسمي الذي يتم صدوره كل يوم منذ اللحظة الأولى التي تفشى فيها ذلك المرض في مصر.

وأكد الدكتور خالد مجاهد مستشار الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان في ذلك البيان الرسمي، أن اليوم قد شهد تسجيل 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في كافة أنحاء الجمهورية.

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وأشار أيضاً إلى أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في مصر قد ارتفع إلى 4092 حالة حتى هذه اللحظة، موضحاً في الوقت ذاته أن جميع الحالات المصابة تخضع إلى الرعاية الصحية الشاملة في مستشفيات العزل بناءً على توجيهات منظمة الصحة العالمية.

وشدد الدكتور خالد مجاهد في البيان على أن اليوم قد شهد أيضاً تسجيل 7 حالات وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد، وعلى إثر ذلك ارتفع إجمالي عدد وفيات فيروس كورونا في مصر إلى 294 حالة.

وأضاف أيضاً أن إجمالي عدد الحالات التي تحولت نتائج التحاليل الخاصة بها من إيجابية إلى سلبية قد ارتفع إلى 1417 حالة، مشيراً إلى أن 1075 حالة منها قد تعافت بشكل كامل من فيروس كورونا المستجد وغادرت مستشفيات العزل بسلام عائدة إلى المنازل الخاصة بها.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد في البيان أن إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا قد وصل إلى 1075 حالة، بعدما خرج من مستشفيات العزل اليوم الجمعة 71 حالة جديدة، مؤكداً أن وزارة الصحة والسكان تبذل أكبر مجهود ممكن لديها عبر جميع العاملين فيها من أجل متابعة ورصد أي حالات جديدة مصابة بالفيروس القاتل على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وإليكم الآن آخر تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر اليوم الجمعة 24 أبريل 2020:

إجمالي عدد المصابين / 4092 حالة.

عدد المصابين اليوم / 201 حالة.

إجمالي عدد الوفيات / 294 حالة.

عدد الوفيات اليوم / 7 حالات.

إجمالي عدد المتعافين / 1075 حالة.

عدد المتعافين اليوم / 71 حالة.

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