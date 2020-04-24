إمساكية ثاني أيام شهر رمضان السبت 25/4/2020 .. موعد أذان الفجر ودعاء السحور

بات الجميع يرغب في التعرف على إمساكية ثاني أيام شهر رمضان الكريم الحالي، وذلك بعد نهاية إفطار أولى أيام الشهر الفضيل اليوم الجمعة، لذا سوف نستعرض لكم في هذا المقال إمساكية ثاني أيام شهر رمضان الكريم بالنسبة إلى محافظة القاهرة مع العلم أن المواعيد فيها قد تختلف بالنسبة إلى بقية المحافظات الأخرى.

ومن المقرر أن تطول عدد ساعات الصوم في ثاني أيام شهر رمضان الكريم، حيث تصل إلى 15 ساعة و5 دقائق، علماً بأن عدد ساعات الصوم في أولى أيام شهر رمضان الكريم اليوم الجمعة كانت 15 ساعة ودقيقتين حيث كان موعد أذان المغرب في تمام الساعة 6.26 مساءً.

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وإليكم الآن إمساكية ثاني أيام شهر رمضان الكريم السبت 25 أبريل 2020 بالنسبة إلى محافظة القاهرة:

موعد السحور / الساعة 1.24 صباحاً.

موعد الإمساك / الساعة 3.24 صباحاً.

موعد أذان الفجر / الساعة 3.44 صباحاً.

موعد اذان المغرب إضافة إلى موعد الإفطار / الساعة 6.29 مساءً.

موعد اذان العشاء إضافة إلى صلاة التراويح / الساعة 7.52 مساءً.

والآن سوف نستعرض لكم أفضل دعاء ينصح جميع المسلمين بقرائته قبل تناول السحور أو حتى بعده، علماً بأن ساعة السحور تعتبر بمثابة أفضل الأوقات على الإطلاق التي يستجيب فيها الله سبحانه وتعالى للدعاء، حيث يتمثل دعاء السحور الأفضل على النحو التالي:

اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، واحفظنا بعزك الذي لا يضام، واكلأنا في الليل والنهار، وارحمنا بقدرتك علينا، أنت ثقتنا ورجاؤنا، فكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا.

وكم من خطيئة ركبنها فلم تفضحنا، فينا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بلائه صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رآنا في الخطايا فلم تهتك سترك عنا، اعصمنا برحمتك بنا فيما بقى من عمرنا.

اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك سيدنا محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك سيدنا محمد، ونسألك ما قضيت لنا من أمر أن تجعل عاقبته رشداً.

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