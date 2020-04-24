الأرصاد تعلن انخفاض درجات الحرارة لمدة يومين مع عودة ارتفاعها مجدداً الإثنين المقبل !

حرصت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على الكشف عن ملامح حالة الطقس خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك انطلاقاً من يوم غداً السبت إلى غاية يوم الإثنين المقبل في ظل التقلبات الجوية التي شهدتها كافة محافظات الجمهورية على مدار الساعات الماضية منذ يوم أمس الخميس وحتى اليوم الجمعة.

وارتفعت درجات الحرارة بشكل واضح على مختلف الأنحاء منذ يوم أمس الخميس، ولكن صاحب ذلك الارتفاع رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، ويكفي الإشارة فقط إلى أن سرعة الرياح قد وصلت إلى 16 متر في الثانية مما أسفر عن عاصفة ترابية في صباح اليوم الجمعة أولى أيام شهر رمضان الكريم.

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ومن جانبه، أكد الدكتور محمود شاهين رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال تصريحات صحفية له اليوم الجمعة أن هذه التقلبات الجوية التي شهدتها مصر منذ يوم أمس الخميس من المتوقع أن تستمر حتى يوم الإثنين المقبل مع احتمالية استمرار الوضع لفترة أطول من ذلك.

وأشار أيضاً إلى أن ارتفاع درجات الحرارة كانت نهايتها اليوم الجمعة مثلها مثل العاصفة الترابية، على أن تنخفض درجات الحرارة بشكل واضح للغاية انطلاقاً من يوم غداً السبت إلى غاية مساء يوم الأحد الذي يليه مباشرة.

وشدد الدكتور محمود شاهين في حديثه على أن درجات الحرارة سوف تنخفض بمعدل 9 درجات كاملة كحد أدنى، أي أنها سوف تصل إلى 25 درجة مئوية في محافظة القاهرة على سبيل المثال بعد أن كانت 34 درجة مئوية.

وأضاف أيضاً أن انخفاض درجات الحرارة قد يصاحبه سقوط بعض الأمطار الخفيفة على بعض الأنحاء على مستوى جميع محافظات الجمهورية، على أن تعود درجات الحرارة لترتفع مرة أخرى انطلاقاً من صباح يوم الإثنين القادم دون وجود احتمالية لعودة العاصفة الترابية مرة أخرى.

وأوضح الدكتور محمود شاهين أن المواطنين يجب عليهم تجنب تخفيف الملابس تماماً خلال الأيام القليلة القادمة، نظراً لأن هذه التقلبات الجوية قد تعرضهم إلى الإصابة بنزلات برد وهو الأمر الذي لا يأمله أي مواطن حالياً في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

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