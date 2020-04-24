تفاصيل مشروع التبطين الذي أمر الرئيس السيسي بالانتهاء منه في ظرف سنتين

كشف المهندس عبداللطيف خالد رئيس مصلحة الري التابعة لوزارة الموارد المائية والري عن كافة التفاصيل اللازمة المتعلقة بمشروع التبطين، والذي كان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية قد أمر بالانتهاء منه تماماً في ظرف سنتين.

وأكد المهندس عبداللطيف خالد خلال تصريحات صحفية له اليوم الجمعة أن مشروع التبطين يعتبر أحد أهم الطرق على الإطلاق من أجل ضمان نجاح عملية التأهيل الخاصة بالترع.

Advertisements

وأشار أيضاً إلى أن ذلك المشروع يضمن وصول المياه إلى نهايتها دون مواجهة أي مشاكل على الإطلاق، من خلال تقليل البخر إضافة إلى العمل على تحقيق العدالة بين الأراضي الزراعية فيما يتعلق بالتوزيع مما يضمن وصول المياه إلى نهاية الترع.

وشدد المهندس عبداللطيف خالد في حديثه على أن مشروع التبطين المقرر تنفيذه سوف يقلل من حجم المخلفات إضافة إلى النفايات التي تجبر كافة القطاعات التابعة لوزارة الموارد المائية والري على بذل مجهودات كبيرة وأيضاً صرف الأموال الطائلة من أجل تطهيرها وإزالة الحشائش المتواجدة بها.

وأضاف أيضاً أن التبطين ينقسم إلى عدة أنواع مختلفة، حيث يتمثل النوع الأول في الدبش على الناشف، فيما يتمثل النوع الثاني في الدبش المكثف مؤكداً في الوقت ذاته أن النوع الثاني يعتبر أفضل بكثير من النوع الأول في ظل جودته العالية إضافة إلى طول عمره.

وأوضح المهندس عبداللطيف خالد في تصريحاته أن مشروع التبطين سوف يكون مفيداً للغاية لجميع المزارعين، حيث يساعد المشروع في وصول المياه في الموعد المناسب الذي يرغب فيه الفلاح، مما يؤدي بالتالي إلى تحقيق معدل إنتاج عالي وخاصة في الفترات العصيبة التي تحتاج فيها الدولة للإنتاج.

يُذكر أن الرئيس السيسي كان قد قام بتكليف الحكومة المصرية منذ فترة بضرورة الانتهاء من مشروع التبطين بأقصى سرعة ممكنة، وذلك في ظرف عامين فقط لا غير كحد أقصى في إطار الخطة الشاملة التي يسعى من خلالها فخامة الرئيس لتطوير كافة القطاعات داخل الدولة المصرية في المرحلة القادمة.

إقرأ أيضاً: الأرصاد تعلن انخفاض درجات الحرارة لمدة يومين مع عودة ارتفاعها مجدداً الإثنين المقبل !