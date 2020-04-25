عند الإفطار دعوة لا ترد.. تعرف على دعاء الرسول وموعد أذان المغرب اليوم

يرفع أذان المغرب الساعة 6:29 مساء في ثاني أيام شهر رمضان المبارك والموافق اليوم السبت، حسب ما حددت إمساكية شهر رمضان، والمعلنة من قبل الهيئة العامة للمساحة، كموعد إفطار اليوم، على أن يرفع أذان العشاء والتراويح 7.52 مساءً.

وقت الإفطار من أوقات إجابة الدعاء، استنادًا إلى ما رواه ابن ماجه في “سننه” عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: “إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد”.

Advertisements

وكان للرسول صلى الله عليه وآله وسلم دعاء عن الإفطار، فكان يقول صلى الله عليه وآله وسلم: “ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى” وروى مرسلاً أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان له قول آخر وهو: “اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت”، أما إذا فطر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عند قوم قال: “أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وتنزلت عليكم الملائكة”. وهناك رواية أخرى: “أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة”.

وتوجد من الأدعية التي تعد من الروائع والتي يمكن الدعاء بها وقت الإفطار وهي:

اللهمّ إنّي أسألك أن تبارك في نفسي، وفي سمعي، وفي بصري، وفي روحي، وفي خلقي، وفي خُلُقي، وفي أهلي، وفي محياي، وفي مماتي، وفي عملي، فتقبَّل حسناتي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة.

اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت، اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك، اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول.

اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيّد المرسلين وإمام المتّقين وخاتم النّبيّين سيدنا محمّد عبدك ورسولك، إمام الخير وقائد الخير، ورسول الرّحمة، اللهمّ ابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأوّلون والآخرون، اللهمّ صلّ على سيدنا محمّد وعلى آل سيدنا محمّد، كما صلّيت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنّك حميد مجيد، اللهمّ بارك على سيدنا محمّد وعلى آل سيدنا محمّد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، إنّك حميد مجيد.

اللهم اجمع على الهدى أمرنا، وأصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واجعل قلوبنا كقلوب خيارنا، واهدنا سواء السبيل، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، واصرف عنا الفواحش، ما ظهر منها وما بطن. واجعلنا اللهم ممن توّكَل عليك فكفيته وممن دعاك فأجبته.