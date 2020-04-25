تدريجيا من أول الأسبوع الجاري.. تعرف على 3 قطاعات خدمية تعود للعمل

عدد كبير من الخدمات توقفت مع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) منعًا للتزاحم، إلا أن الحكومة أعلنت استعدادها لعودة تقديم بعض من هذه الخدمات المتوقفة على مدار الفترة الماضية، في إطا رؤية حكومة الدكتور مصطفى مدبولي للتعايش مع الأزمة الحالية، على أن تعود تلك الخدمات اعتبارًا من الأسبوع الجاري.

استمرار عجلة الإنتاج مع ضرورة تحقيق التوازن بين الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة جاحة كورونا هو ما أكد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي على وجوب اتباعه في هذه المرحلة، وهو نفس ما تحدث عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه عددً من المشروعات القومية.

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أما القطاعات التي ستعود للعمل تدريجيا فهي التالية:

– استئناف جلسات إعلام الوراثة في المحاكم.

– فتح وحدات الترخيص المرور من أجل السماح بترخيص المركبات الجديدة.

– إعادة العمل بشكل تدريجي في مكاتب الشهر العقاري.

– قرر وزير العدل إعادة العمل بها مقتصرة على 6 خدمات فقط والتي تشمل: عقود الإيجار، محضر فتح وصية، التصديق على الدفاتير الإيجارية، التوكيل الخاص ( صرف المعاش )، محضر ايداع وصية، والإقرارات.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعلن أنه سوف يتم فتح المراكز التجارية الكبرى من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء فقط طوال أيام الأسبوع.

وأكد مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، على استمرار مراقبة ومتابعة أداء المواطنين خلال تلك الفترة، وسيكون هناك المزيد من السماح بتوفير الخدمات في ظل استمرار تقدير حجم الإصابات والسيطرة على انتشار الفيروس، مؤكدا أن الوضع كله مرهون بالتزام المواطن بحماية نفسه وفقا لخطة الدولة وإذا تبين استهتار المواطنين أو استغلال تلك الفترة في سلوكيات خاطئة سوف تتجه الحكومة بكل حزم إلى تشديد الإجراءات بشكل فوري، حيث أعلن مواعيد الحظر خلال شهر رمضان الكريم، موضحا أنها سوف تبدأ من 9 مساءً وحتى 6 صباحًا، مؤكدًأ أن هناك تنسيق كبير بين كل الوزارات المعنية وكل الجهات المسؤولة عن المنظومة الصحة، ضمن خطة الدولة لمواجهة أزمة انتشار الفيروس الصيني المستجد، والذي تفشى حول العالم، وكان من بين القرارات استمرار العمل بتخفيض العمالة في الجهاز الإداري للدولة بنفس المنوال لمدة أسبوعين.