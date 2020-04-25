عاجل.. بدء ترخيص السيارات الزيرو غدا على مستوى الجمهورية

أعلنت وزارة الداخلية، أمس الخميس، بدء ترخيص المسيارات الجديدة “الزيرو”، والتي سترخص للمرة الأولى، في جميع وحدات المرور على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أنه يمكن لأصحاب السيارات الملاكي المرخصة ذات السعة اللترية أقل من 2030 سي سي وغير مطالبة بأي فحص فني دوري تجديد الترخيص واستلام الرخصة في محل إقامته، ويكون ذلك عن طريق منافذ “فوري”، وبوابة وزارة الداخلية.

ووضعت الإدارة العامة للمرور شرطًا من أجل التردد على وحدات المرور وبدء ترخيص السيارات الجديدة وهو ضرورة ارتداء الكمامة، ويكون ذلك في إطار تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية التي تكفل سلامة وصحة المواطنين.

Advertisements

وأعلنت إدارة المرور فتح إجراءات تجديد الترخيص لجميع السيارات، والتي ستعلن تباعا، في الوحدات بشكلٍ مرحلي، وذلك في إطار قرارات مجلس الوزراء.

يشار إلى أن الإدارة العامة لمرور القاهرة، كثفت من وجودها في الشوارع الرئيسية والميادين، مع انتشار خدمات المرور، على جميع المحاور من أجل العمل على إزالة أي عطل مروري، أو الحوادث التي تعيق حركة تسيير السيارات في شوارع العاصمة، كما انتشر رجال المرور في شوارع العاصمة من أجل شن حملات مكثفة؛ لرصد جميع المخالفات، مؤكدين على عدم التهاون مع أي مخالف للقواعد العامة للمرور، كما يجرى رفع جميع السيارات المتروكة في الشوارع مسببة زحام مروري.

وشنَّت اﻹدارة العامة للمرور في جميع المحافظات حملات مرورية مكثفة على الطرق السريعة، من أجل الحد من حوادث الطرق، إضافة إلى منع السائقين من القيادة تحت تأثير المخدرات، حيث إنها تهدد سلامة السائق والركاب إضافة إلى المواطنين الآخرين على الطريق، كما كثفت الإدارة العامة للمرور حملاتها بالرادارات ونشرت سيارات الإغاثة المرورية، وكذا سيارات الدفع الرباعي، والدراجات البخارية، معززين من وجدهم لتقديم الخدمات المرورية على الطرق؛ لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور؛ كي لا تظهر أي كثافات مرورية.

كما نفذت الإدارة العامة لمرور الجيزة، حملاتٍ مرورية موسعة من أجل رصد كل المخالفات المرورية، إضافة إلى رفع السيارات من الشوارع والدراجات البخارية المهملة والمتروكة في جنبات الطرق، ويكون ذلك تنسيقًا مع الأحياء، والأجهزة الأمنية وشرطة المرافق.