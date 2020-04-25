مصدر بمستشفى النجيلة للعزل يكشف إصابة 22 من الطاقم الطبي بفيروس كورونا

ارتفع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) بين الطاقم الطبي لمستشفى النجيلة للعزل الصحي في مرسى مطروح إلى 22 بين أطباء وتمريض، حسب ما صرح به مصدر بالمستشفى.

وأكد المصدر أن حالة الوفاة المسجلة اليوم هي ضمن المصابين الـ22 من الطقم الطبي وليست زيادة، مشيرًا إلى تماثل بعضهم للشفاء.

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وعن طبيعة عمل المصابين، أشار المصدر إلى أنهم من الأطقم الطبية المختلفة، فمنهم إداريون وممرضون وعمال، وعن تصنيفاتهم أكد أنهم 3 أطباء ودكتورة تخدير، 6 تمريض، و2 من الموظفين الإداريين، وأمين المخازن وواحد من العمال.

79 شخصًا هو إجمالي عدد العاملين في مستشفى النجيلة للعزل الصحي بمرسى مطروح لمصابي فيروس كورونا، ما بين أطباء وعاملين وتمريض ودكتورة تخدير، وتقدم لهم الرعاية الصحية اللازمة حاليا.

وكان الدكتور محمد علام، نائب مدير مستشفى النجيلة المخصصة لعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد، في وقت سابق،قال إنه لم يُعلم أسرته بتفاصيل الإصابة بكورونا، إلا قبل أسبوع تقريبًا حيث أبلغ زوجته فقط، خوفا عليهم من القلق الزائد بسبب الإصابة وآثارها النفسية والصحية، خاصة وأنه قد مرَّ أكثر من 60 يوما على عدم رؤيته.

وتابع نائب مدير مستشفى النجيلة المخصصة لعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد، أن الانتقادات التي تلقها بسبب تدويناته على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وكتاباته فيه عن مى اشتياقه لابنته التي لم يرها منذ أكثر من شهرين، اضطرته إلى الإعلان عن إصابته بسبب ما كان يوجه لهم من اتهامات وانتقادات بأنه لا يعمل.

وكانت وزارة الصحة والسكان أرسلت خطابا إلى مديري مديريات الشؤون الصحية على مستوى المحافظات، وكذا مديري مستشفيات العزل، أوضحت فيها الإجراءات التي يجب اتباعها من أجل مكافحة عدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19″، للمرضى، وجميع أعضاء الفريق الطبي القائم بالعمل داخل المستشفيات المخصصة للعزل.

وأضاف منشور وزارة الصحة، أنه عند ظهور أي أعراض اشتباه على أحد العاملين في مستشفيات العزل أو المستشفيات الأخرى بالمحافظات يجب عزل المشتبه فيه، ثم يجرى له تحليل PCR في الحال، إضافة إلى متابعة حالته طبيا وذلك وفقًا للبروتوكولات المتبعة في هذه الحالة.

وشدد المنشور على تدريب جميع المشاركين قبل العمل، على إجراءات مكافحة العدوى في مستشفيات العزل، وكذا أساليب الوقاية للأطقم الطبية، مع اعتماد كتيب صادر من الإدارة العامة لمكافحة العدوى، ليكون مرجعا لإجراءات الوقاية الخاصة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19”.