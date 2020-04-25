15 جنيها كحد أدنى قيمة زكاة الفطر.. ومفتي الجمهورية: زيادتها مستحبة لمن أراد

15 جنيها كحد أدنى، تلك القيمة التي حددها الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، لزكاة الفطر عن كل فرد للعام الهجري الحالي 1441، وذلك بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية.

وقال الدكتور شوقي علام، إن تقدير قيمة زكاة الفطر للعام الهجري الحالي هو عند مستوى 15 جنيهًا، ليحدد باعتباره حد أدنى عن كل فرد، مؤكدً على استحباب الزيادة لمن أراد ذلك، مضيفًا أن دار الإفتاء المصرية استندت إلى رأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ وذلك ليكون الأمر يسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، وعليه فإن الفتوى استقرت على ذلك.

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ويذكر أن قيمة زكاة الفطر تعادل اثنين كيلو ونصف الكيلو جرام من القمح عن كل فرد، وياس به لاعتباره المستخدم في الأغلب في قوت أهل مصر.

وعن موعد إخراج زكة الفطر، أكد مفتي الديار المصرية أن زكاة الفطر يجوز إخراجها منذ أول يوم في شهر رمضان المبارك، وذلك حتى قبيل صلاة عيد الفطر، مناشدًا المسلمين بتعجيل زكاة الفطر الخاصة بهم ولتكون مستهدفة وموجهة إلى الفقراء والمحتاجين خاصة من العمالة غير المنتظمة الذين خسروا أعمالهم في ظل الظروف الحالية التي تشهدها البلاد وما ترتب عليها من إجراءات وقائية لمواجهة فيروس كورونا السمتجد (كوفيد -19)، نظرًا لما يعيشه العالم كله وضمنهم الأمة الإسلاميَّة، ظروفًا استثنائية ساهمت في تغيير سمات الحياة العامة المعتادة بصورة غير مسبوقة خاصة في شهر رمضان بسبب هذه الإجراءات الوقائية المتبعة.

وكانت لجنة الفتوى في الأزهر الشريف، أجابت في وقت سابق، عن سؤال بشأن حكم منح الزكاة للأخت، مؤكدة أنه لا حرج في دفع الرجل أو المرأة زكاتهما لشخص لا يجب عليهما الإنفاق عليه كالأخ الفقير والأخت الفقيرة والعم الفقير والعمة الفقيرة وسائر الأقارب الفقراء.

واستشهدت اللجنة بقول الله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة:60]؛ بل الزَّكاة فيهم صدقة وصلة كما قال رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» أخرجه الترمذي.