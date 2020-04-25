القوى العاملة تكشف تفاصيل تسهيلات جديدة لـ”تأشيرة السعودية”

ورد إلى محمد سعفان وزير القوى العاملة، عددا من التقارير العاجلة من مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة في سفارات وقنصليات مصر بالخارج، وذلك ضمن متابعته اليومية وعلى مدار الساعة معهم، حول أحوال العمالة المصرية في دول العمل.

غرفة العمليات المنشأة في هذه المكاتب معنية بالرد على أي استفسارات، وكذلك مسؤولة عن تقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة التي وصفتها الحكومة بـ”الحرجة” في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، وذلك من أجل حفظ حقوق العمالة المصرية في دولة العمل، والتي قد يشوبها تأُثير جراء بعض الإجراءات المتخذة من قبل عدد من الدول في هذا الشأن.

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ومن جانبه، أشار أحمد رجائي المستشار العمالي بالرياض، إلى إطلاق تطبيق “مقيم” على الهواتف الذكية من قبل المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية، وذلك من أجل رفع مستوى الخدمة في البوابة الإلكترونية، حتى تنجز معاملات الجوازات للمقيمين بشكل سريع وآمن.

وقال المستشار العمالي بالرياض، إن صاحب العمل يمكنه إصدار تأشيرة الخروج والعودة لعمالته عبر حسابه في منصتي “أبشر” أو “مقيم” بوذلك عن طريق تليفونه المحمول الشخصي دون أن يحتاج إلى مراجعة إدارة الجوازات.

وفي لبنان، قالت شرين سيد عبد الجواد، الملحق العمالي في العاصمة اللبنانية بيروت، إن مجلس الدفاع برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أصدر قرارًا بتمديد قرار التعبئة العامة إلى 10 مايو المقبل، مشيرة إلى تخفيف إجراءات التعبئة العامة على 5 مراحل على التوالي في تواريخ 27 أبريل و4 و11 و25 مايو، و8 يونيو المقبلين، على أن يترك لمجلس الوزراء تحديد الأنشطة الاقتصادية التي من شأنها العودة إلى العمل بشكل تدريجي.

وعن الأردن، ذكر مكتب التمثيل العمالي في العاصمة عمان، تأكيد طلعت السيد المستشار العمالي بالأردن، على عدم تسجيل إصابات جديدة لمواطنين مصريين بفيروس كورونا هناك ما عدا حالتين سبق الإعلان عنهما حتى اليوم دون جديد، مشيرًا إلى إجمالي الإصابات وصل إلى 441 من مختلف الجنسيات والوفيات سجلت 7 حالات أما المتعافون وصل عددهم إلى 326 شخص، والذين يتلقون العلاج عددهم 108 حالات والحالات الجديدة 4 فقط.