بمناسبة عيد تحرير سيناء.. الإفراج عن 4011 مسجونا تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية

عقد قطاع السجون اللجان من أجل فحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، حتى تحدد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وذلك بناء على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي الصادر، بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء لعام 2020، من أجل الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، الذين استوفوا شروط العفو ب

(3778) نزيلاً انطبق عليهم القرار فانتهت أعمال اللجنة إلى استحقاقهم للإفراج عنهم بالعفو.

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وفحصت اللجنة العليا للعفو مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمال اللجنة إلى الإفراج عن (233) نزيلاً إفراجاً شرطياً.

تحرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وكذلك توفير مختلف أوجه الرعاية للنزلاء، بالإضافة إلى تفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم، الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.