زوجة المهندس أبو القاسم تؤكد براءة زوجها نهائياً من الحكم بالإعدام في السعودية

حرصت السيدة ابتسام سلامة زوجة المهندس المصري علي أبو القاسم المحكوم عليه بالإعدام في المملكة العربية السعودية على طمأنة الشارع المصري بأكمله على وضعية زوجها الحالية، بعد التدخل من طرف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لحل القضية التي تم تلفيقها للزوج بواسطة مجموعة إجرامية من تجار المخدرات.

وأكدت ابتسام سلامة خلال تصريحات صحفية اليوم السبت أن زوجها علي أبو القاسم قد أصبح بريئاً بصفة نهائية من الحكم الصادر ضده بالإعدام، بعد اتهامه بجلب المخدرات إلى المملكة العربية السعودية في الأشهر الماضية.

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وأشارت أيضاً إلى أن النيابة العامة السعودية لم تقدم أي اعتراض على الإطلاق على قرار المحكمة العليا الذي تم إصداره في مطلع شهر مارس الماضي من العام الحالي 2020، والذي وجد المتهم علي أبو القاسم بريئاً من القضية المنسوبة إليه بشأن جلب المخدرات إلى أراضي المملكة العربية السعودية.

وشددت السيدة ابتسام سلامة في حديثها على أن عدم تقديم النيابة العامة السعودية أي اعتراض على ذلك القرار الصادر من المحكمة العليا بعد مرور أكثر من شهر، يعني بالتالي إسقاط جميع التهم عن زوجها وأصبحت براءته نهائية.

وأضافت أيضاً أن الخطوة القادمة والأخيرة قبل الإفراج عن زوجها علي أبو القاسم تتمثل في إرسال السفارة المصرية بالمملكة العربية السعودية أحد مندوبيها إلى النيابة العامة السعودية في مدينة تبوك، حتى يتم إنهاء جميع الإجراءات الروتينية ثم الإفراج بعدها مباشرة عن زوجها.

وأوضحت السيدة ابتسام سلامة في تصريحاتها أن الإبتسامة عادت من جديد إلى وجه جميع أفراد أسرتها بعد المعاناة التي مرت بها طيلة الأسابيع الماضية بسبب هذه القضية، مؤكدة في الوقت ذاته أنها يتوجب عليها أن تقدم جزيل الشكر إلى الرئيس السيسي على وجه التحديد بسبب حرصه على إنهاء هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن.

يُذكر أن النيابة العامة المصرية كان لها دور كبير في حل هذه القضية بعد التنسيق مع النيابة العامة السعودية، حيث تم إلقاء القبض على جميع المتهمين الذين قاموا بدس المخدرات في حقائب المهندس علي أبو القاسم كما تم محاكمتهم أمام القضاء المصري.

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