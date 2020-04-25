عاجل .. اكتشاف 227 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مصر ووفاة 13 حالة

كشفت وزارة الصحة والسكان بصفة رسمية اليوم السبت عن آخر تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر على مستوى جميع محافظات الجمهورية، من خلال البيان الرسمي الذي يكشف الإحصائيات الشاملة سواء لأعداد المصابين أو أعداد الوفيات إضافة إلى أعداد المتعافين من المرض.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان ومستشار الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان في البيان، أن اليوم السبت قد شهد تسجيل 227 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على مستوى جميع أنحاء الجمهورية.

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وأشار أيضاً إلى إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا قد ارتفع بالتالي إلى 4319 حالة، مؤكداً في الوقت ذاته أن جميع الحالات المصابة تخضع إلى الرعاية الصحية الشاملة في مستشفيات العزل المختلفة، وذلك سواء ممن يعانون من أعراض حادة أو حتى ممن يعانون من أعراض خفيفة.

وشدد الدكتور خالد مجاهد في حديثه على أن عدد وفيات فيروس كورونا في مصر قد ارتفع بدوره وأصبح 307 حالة وفاة حتى الآن منذ اللحظة الأولى التي تفشى فيها الفيروس داخل مصر، وذلك بعدما تم تسجيل 13 حالة وفاة جديدة على مدار اليوم السبت.

وأضاف أيضاً أن اليوم السبت قد شهد خروج 39 حالة من مستشفيات العزل عائدين إلى منازلهم بعدما تعافوا بشكل كامل من فيروس كورونا، وعلى إثر ذلك ارتفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في مصر إلى 1114 حالة.

وأكد الدكتور خالد مجاهد في البيان أن ال 1114 حالة التي تعافت بشكل كامل من المرض تعتبر من أصل إجمالي عدد الحالات التي تحولت نتائج التحاليل الخاصة بها من إيجابية إلى سلبية والذي وصل إلى 1450 حالة.

وحرص أيضاً على طمأنة الشارع المصري بأكمله على مدى جاهزية القطاع الطبي في مصر من أجل مواجهة فيروس كورونا في المرحلة القادمة، مشدداً على أن مصر لديها 47 مستشفى على مستوى جميع محافظات الجمهورية لديها القدرة على معالجة مصابي فيروس كورونا المستجد، كما أوضح أيضاً أن جميع مؤسسات الدولة تبذل أقصى مجهود لديها للحفاظ على سلامة المواطنين.

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