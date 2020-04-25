شيخ الأزهر يدعو إلى ترشيد الاستهلاك وعدم الإسراف والبعد عن الاحتكار بسبب كورونا

حرص فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف على توجيه العديد من النصائح الهامة للغاية إلى كافة مواطني الشعب المصري بجميع أطيافه، وذلك على هامش أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد خلال الفترة الحالية سواء على مستوى مصر أو حتى على مستوى العالم بأكمله.

وأكد الدكتور أحمد الطيب خلال الحلقة الثانية من برنامجه “الإمام الطيب” الذي يذاع في شهر رمضان الكريم الحالي، أن الشريعة الإسلامية تحث الناس على التعامل بما يرضي الله سبحانه وتعالى خلال فترة انتشار الأوبئة والأمراض مثلما هو الوضع في الوقت الحالي بسبب انتشار فيروس كورونا.

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وأشار أيضاً إلى أنه يجب على التجار بصفة عامة تجنب عمليات احتكار السلع لديهم، ثم نشرها في الأسواق بأسعار مبالغة بهدف تحقيق الربح المالي فقط لا غير، مما يجبر المواطن على شرائها في جميع الأحوال في ظل حاجته لهذه السلعة بأي حال من الأحوال.

وشدد الدكتور أحمد الطيب في حديثه على أن احتكار السلع إضافة إلى المبالغة في رفع أسعارها بعد نشرها في الأسواق أثناء انتشار الأوبئة والأمراض يعتبر أمراً محرماً في حكم الشريعة الإسلامية.

وأضاف أيضاً أن الدين الإسلامي منح الدول والحكومات حق التدخل في مثل هذه الأزمات، من خلال إجبار التجار وخاصة محتكري السلع على نشر السلع في الأسواق بصورة طبيعية إضافة إلى الحرص على بيع هذه السلع بنفس أسعارها الأصلية.

وأوضح الدكتور أحمد الطيب خلال البرنامج أن الشريعة الإسلامية تفرض على الناس في مثل هذه الأوقات العصيبة ترشيد الاستهلاك فيما يتعلق بالمصاريف إضافة إلى عدم الإسراف، حيث تعتبر هذه الأمور واجبة خلال فترة انتشار الأوبئة والأمراض.

يُذكر أن برنامج الإمام الطيب يتم إذاعته بصفة يومية منذ انطلاقة شهر رمضان الكريم عبر الصفحة الرسمية للأزهر الشريف عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى الحساب الرسمي للدكتور أحمد الطيب عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأيضاً القناة الرسمية للدكتور أحمد الطيب عبر موقع يوتيوب.

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