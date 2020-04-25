دراسة جامعية سنغافورية تؤكد انتهاء أزمة كورونا 20 مايو القادم في مصر

حرصت جامعة سنغافورة للتكنولوجيا على إعداد دراسة كشفت من خلالها عن توقعاتها، وذلك بخصوص موعد انتهاء أزمة انتشار فيروس كورونا في كافة أنحاء العالم إضافة إلى تحديد الدول التي انتهى فيها تفشي ذلك المرض الخطير الذي لا يوجد له علاج حتى هذه اللحظة.

وأكدت الدراسة التي أعدتها جامعة سنغافورة للتكنولوجيا أن أزمة انتشار فيروس كورونا بات على مشارف الانتهاء في عدة دول، وخصوصاً الدول العربية مثل مصر بالرغم من تزايد أعداد المصابين بصفة يومية على مدار الأيام القليلة الماضية.

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وأشارت أيضاً إلى أن فيروس كورونا سوف يختفي تماماً في معظم الدول العربية مع نهاية شهر يونيو المقبل من العام الحالي 2020، علماً بأن الفيروس القاتل قد اختفى بالفعل من دولة الأردن إضافة إلى دولة لبنان منذ أيام قليلة خلال شهر أبريل الجاري.

وشددت الدراسة التي أجرتها جامعة سنغافورة للتكنولوجيا على أن يوم 20 مايو المقبل كحد أقصى سوف يكون الموعد النهائي لانتشار فيروس كورونا المستجد في مصر، على أن تسبقها في ذلك دولة السودان الذي ينتهي فيها تفشي المرض في مطلع الشهر القادم.

وأضافت أيضاً أن المملكة العربية السعودية سوف تظل الدولة العربية الوحيدة التي تعاني من فيروس كورونا خلال المرحلة القادمة، حيث من المتوقع أن يصل انتشار الفيروس إلى الذروة في مطلع شهر يونيو المقبل.

يُذكر أن فيرس كورونا المستجد لا يزال يواصل انتشاره بشكل سريع للغاية حول العالم بأكمله، حيث وصل عدد المصابين حتى الآن إلى 2 مليون و800 ألف مواطن في كافة أنحاء العالم، أما عدد وفيات فيروس كورونا فقد وصل إلى 189 ألف حالة وفاة.

وتعتبر دول قارة أمريكا الشمالية إضافة إلى دول قارة أوروبا من أكثر الدول التي تعاني من تفشي وانتشار فيروس كورونا، علماً بأن دولة الولايات المتحدة الأمريكية تظل هي صاحبة الصدارة من حيث عدد المصابين إضافة إلى عدد الوفيات بصفة يومية بعكس جميع دول العالم الأخرى.

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