وزيرة الصحة توجه رسالة هامة للمواطنين للحد من انتشار كورونا

حرصت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان على توجيه رسالة جديدة في غاية الأهمية إلى كافة مواطني الشعب المصري، وذلك بخصوص الإجراءات الوقائية التي يجب على الجميع أن يتبعها في المرحلة الحالية من أجل ضمان عدم تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد بشكل أكبر في الفترة القادمة.

وأكدت الدكتورة هالة زايد في بيان رسمي اليوم السبت أن المواطنين يجب عليهم تطبيق التباعد الاجتماعي قدر الإمكان خلال شهر رمضان الكريم الحالي، إضافة إلى محاولة تقليل المخالطة بين الناس والعائلات والابتعاد تماماً عن عادات وتقاليد الشعب المصري التي تتم بصفة يومية في ذلك الشهر الفضيل.

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وأشارت أيضاً إلى أن هذه الإجراءات الوقائية لابد من تطبيقها بالنسبة إلى جميع المواطنين بصفة عامة، ولكن بالنسبة إلى أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والسيدات الحوامل بصفة خاصة، نظراً لكونهم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وشددت الدكتورة هالة زايد في البيان على أن جميع المواطنين يجب عليهم شرب العديد من السوائل ما بين فترة الإفطار إلى غاية فترة السحور طيلة أيام شهر رمضان الكريم، إضافة إلى ضرورة إتباع نظام غذائي مفيد وصحي حتى يساهم بدوره في تقوية جهاز المناعة للمساعدة على الوقاية من فيروس كورونا في نهاية المطاف.

وأضافت أيضاً أن أي مواطن يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد سواء كانت خفيفة أو خاصة في حالة كانت حادة، لابد عليهم من القيام بإحدى الخطوات التالية:

الاتصال بأحد الخطوط الساخنة التابعة لوزارة الصحة والسكان 105 أو 15335.

التواصل مع أرقام الخطوط الساخنة التابعة لوزارة الصحة والسكان عبر تطبيق الواتساب.

التواصل مع وزارة الصحة والسكان عبر التطبيق الخاص بالوزارة عبر الهواتف المحمولة.

التوجه على الفور إلى أقرب مستشفى حميات أو صدر حتى يلقى المريض الرعاية الطبية المناسبة في أسرع وقت ممكن.

وأوضحت الدكتورة هالة زايد في البيان أن وزارة الصحة والسكان قد استقبلت اليوم السبت أكثر من 3 آلاف مواطن مصري من العالقين في الخارج، مؤكدة في الوقت ذاته أن جميعهم قد خضعوا إلى الفحوصات الطبية اللازمة على يد 52 فريقاً من الفرق الطبية المتخصصة، على أن يتم وضعهم بالكامل في الحجر الصحي الإجباري لمدة أسبوعين قادمين.

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