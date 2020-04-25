الصحة تؤكد استقبال أكثر من 900 ألف مواطن بمستشفيات الحميات منذ انتشار كورونا

أكدت وزارة الصحة والسكان بصفة رسمية اليوم السبت أن مستشفيات الحميات في مصر على مستوى جميع محافظات الجمهورية والبالغ عددها 47 مستشفى قد استقبلت أكثر من 900 ألف مواطن منذ اللحظة الأولى التي تفشى فيها فيروس كورونا المستجد وحتى هذه اللحظة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان في بيان رسمي اليوم أن جميع مستشفيات الحميات تستقبل بشكل يومي أكثر من 15 ألف مواطن منذ انتشار فيروس كورونا، نظراً لأن استقبال الحالات المرضية لا يقتصر فقط على الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس القاتل، وإنما يشمل أيضاً الحالات المرضية التي تسعى إلى تلقي الخدمات الطبية بعيداً عن المرض المنتشر.

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وأشارت أيضاً إلى أن مستشفيات الحميات تقوم بتقديم الرعاية الطبية اللازمة لجميع المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد لحين يتم تحويلهم مباشرة إلى مستشفيات العزل المختلفة على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وشددت وزارة الصحة والسكان في البيان على أن يتم إعداد مستشفيات الحميات في الوقت الحالي حتى تتحول بدورها إلى مستشفيات عزل هي الأخرى، من أجل تقديم يد العون إلى القطاع الطبي في مصر في ظل تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد بشكل يومي، مما يدعو الحاجة إلى زيادة أعداد المستشفيات القادرة على استقبال مصابي فيروس كورونا إضافة إلى تقديم الرعاية لهم.

وأضافت أيضاً أن اليوم السبت قد شهد اجتماعين في غاية الأهمية للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان عبر تقنية الفيديو، حيث جاء الاجتماع الأول مع بعض الأطباء في 5 من مستشفيات العزل التي تمثلت على النحو التالي: مستشفى العجمي / مستشفى أبو خليفة / مستشفى العجوزة / مستشفى 15 مايو / مستشفى النجيلة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن الاجتماع الثاني جاء مع الوكلاء التابعين للوزارة على مستوى كافة أنحاء الجمهورية، حتى يتم الاطمئنان على توفر كافة الاحتياجات والمستلزمات الطبية لكافة المستشفيات في مصر من أجل التعامل بكفاءة عالية مع جميع الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.

وحرصت الدكتورة هالة زايد على توجيه جزيل الشكر إلى جميع العاملين في القطاع الطبي في مصر بسبب المجهودات الكبيرة المبذولة من جانبهم من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد.

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