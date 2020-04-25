إمساكية ثالث أيام شهر رمضان الأحد 26/4/2020 .. موعد أذان الفجر ودعاء السحور

تتواصل مرور أيام شهر رمضان الكريم الحالي بعد نهاية ثاني ليالي الشهر الفضيل اليوم السبت، لذا سوف نستعرض لكم في هذا المقال إمساكية ثالث أيام شهر رمضان الكريم التي يرغب الجميع في التعرف عليها لمعرفة مواعيد مختلف الصلوات وخاصة موعد الإفطار إضافة إلى موعد السحور.

ويرغب جميع المواطنين في الشارع المصري في معرفة موعد أذان الفجر خلال ثالث أيام شهر رمضان الكريم، إضافة إلى موعد الإمساك وأيضاً موعد أذان الفجر، ويبقى الأهم هو الدعاء الأفضل من أجل قرائته في ساعة السحور.

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وإليكم الآن إمساكية ثالث أيام شهر رمضان الكريم الأحد 26 أبريل 2020 في محافظة القاهرة، حيث يختلف التوقيت نوعاً ما عن بقية المحافظات الأخرى:

موعد السحور / الساعة 1.24 صباحاً.

موعد الإمساك / 3.24 صباحاً.

موعد اذان الفجر / 3.44 صباحاً.

موعد اذان المغرب / 6.29 مساءً.

موعد اذان العشاء إضافة إلى صلاة التراويح / الساعة 7.53 مساءً.

ومن المقرر أن يكون عدد ساعات الصوم في ثالث أيام شهر رمضان الكريم 15 ساعة إضافة إلى 7 دقائق، علماً بأن عدد الساعات سوف يزيد بشكل تدريجي طيلة أيام شهر رمضان الكريم حتى نهاية الشهر الفضيل.

والآن سوف نستعرض لكم الآن أفضل دعاء يمكن قرائته في وقت السحور:

اللهم يا حنان يا منان، يا قديم الإحسان، يا رحمان الدنيا والآخرة ورحيمها، يا أرحم الراحمين، ويا ظهر اللاجئين، ويا جار المستجيرين، يا أمان الخائفين، يا غياث المستغيثين، يا كاشف الضر، ويا دافع البلوى، نسألك أن تكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم، وأن تشملنا بعفوك وإحسانك.

إلهنا وخالقنا ورازقنا، ليس في الوجود رب سواك فيُدعى، وليس في الكون إله غيرك فيرجى، اللهم ادفع عنا الوباء والغلاء والمحن، والفتن ما ظهر منها وما بطن، وعن سائر البلاد يا رب العالمين.

اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك سيدنا محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك سيدنا محمد، ونسألك ما قضيت لنا من أمر أن تجعل عاقبته رشداً.

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