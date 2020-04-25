وزيرة الصحة توجه نصيحة هامة للمواطنين خلال رمضان

وجهت وزيرة الصحة والسكان نصيحة هامة لجموع المواطنين الصائمين بضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وتقليل المخالطة قد المستطاع.

أهابت الدكتورة هالة زايد خلال البيان الصحفي الصادر عنها اليوم السبت، بجموع المواطنين وخصوصاً المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة والسيدات الحوامل، وكبار السن بضرورة الحرص على التباعد الاجتماعي، والالتزام بكافة التدابير والإجراءات الاحترازية الوقائية بالإضافة لتقليل المخالطة والإكثار من تناول السوائل خلال الفترة ما بين الإفطار والسحور، مع الحرص على إتباع نظام غذائي يعمل على تعزيز الجهاز المناعي.

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وأعلنت وزيرة الصحة والسكان أن فريق طبي مكون من 52 طبيباً قد قاموا بمتابعة وفحص المواطنين القادمين، وأكدت على إتباع كافة التدابير الوقائية مع تقديم كافة الخدمات الطبية بإماكن الحجر الصحي، إلى أن يتم الانتهاء من فترة الحجر الصحي المقررة لمدة 14 يوماً.

وأوضحت الدكتور هالة زايد أن وزارة الصحة والسكان قد استقبلت بالفعل ما يقرب من 3229 مواطناً مصرياً كانوا عالقين في الخارج في العديد من دول العالم بعد أن تم إصدار قرار تعليق رحلات الطيران، في إطار خطة الدولة المصرية الشاملة من أجل مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، بما يتسق مع كافة التدابير والإجراءات الاحترازية الوقائية الخاصة بإحكام الدخول إلى البلاد عبر المنافذ الجوية، والبرية، والبحرية.

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