ارتفاع حصيلة فيروس كورونا المستجد بالمنوفية إلى 277 حالة

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” في محافظة المنوفية، حيث أكد مصدر مطلع بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية على ارتفاع حصيلة كورونا بالمحافظة.

وأضاف المصدر المطلع أن حصيلة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” في محافظة المنوفية قد سجلت 277 حالة، منها حوالي 231 حالة داخل محافظة المنوفية، وحوالي 46 حالة من الفرق الطبية وأطقم التمريض، وعمال المصانع من أبناء محافظة المنوفية الذين يعملون خارج أراضي المحافظة.

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وأوضح المصدر المطلع، أن الطب الوقائي في محافظة المنوفية تعامل مع كافة الأشخاص المخالطين للحالات التي أثبتت التحاليل المعملية إيجابية إصابتها بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” بشكل إيجابي، والذين بلغ عددهم حوالي 16767 حالة، وقد جرى الانتهاء من متابعة ما يقرب من 561 حالة قد تم تطبيق إجراءات العزل المنزلي عليها، وقد أكد التحاليل المعملية سلبية إصابة تلك الحالات بفيروس كورونا، وأكد المصدر على متابعة حوالي 1115 حالة خاضعة لإجراءات العزل المنزلي خلال الوقت الراهن.

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