الرئيس السيسي يصدر قراراً بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد

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الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الثلاثاء الموافق 28 ابريل 2020، القرار رقم 168 لسنة 2020، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح اليوم الثلاثاء.​

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