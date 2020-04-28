الرئيس السيسي يصدر قراراً بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الثلاثاء الموافق 28 ابريل 2020، القرار رقم 168 لسنة 2020، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح اليوم الثلاثاء.​

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